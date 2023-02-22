  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

2023-02-22 14:38:35
1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

1958 yılında inşa edilen eski cezaevi binası yaşanan depremlere rağmen halen ayakta.

#1
Foto - 1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1958 yılında yapılan 40 kişi kapasiteli eski cezaevi binası, Kahramanmaraş depremlerinde dimdik ayakta kalan bnalardan biri oldu. Bir zamanlar insanların yakınlarını ziyaret ettiği cezaevi şimdi ise ilçedeki yardım üslerinden bir haline dönüştü.

#2
Foto - 1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde birçok bina yıkılırken bir o kadarı da ağır hasar aldı. İlçede ayakta kalan eski cezaevi, yok denecek kadar az hasar gördü. 65 yıllık cezaevi binası, 3 yıl öncesinde ise kütüphanaye dönüştürülmüştü. 65 yıl içerisinde bir dönem ilçe halkının ziyaret ettiği cezaevi, 3 yıldır ise ilçedeki çocukların ders çalışıp, kitap okuduğu mekan haline dönüştürülmüştü. Deprem sınavından da başarıyla çıkan cezaevi şimdi ise sivil toplum kuruluşlarının depremzedelere yardım dağıttığı üs haline geldi.

#3
Foto - 1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

İlçedeki depremzedelerden Nuray Cankaya, ''Eskiden cezeviydi. Şimdi bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelip gidiyoruz. yemeğimizi yiyoruz'' dedi Çadırda yaşadığını belirten Nesrin Temli, ''yakınım cezaevinde kalmadı. Ben bu mahallede oturuyorum. Cezaevini biliyorum. Cezaevinde yatan insanların ziyaretçileri oluyordu. Sonra kütüphane oldu. Çocuklar istifade ediyordu, şimdi de böyle hizmet yapılıyor. Yardım dağıtılıyor'' şeklinde konuştu.

#4
Foto - 1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

Eski cezaevi binasında üs kuran Ülkü Ocakları ise bölgede sıcak yemek ve çorba çıkararak, depremzedelere dağıtırken, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen giysi, erzak, soba, elektirkli ısıtıcı, çadır gibi malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. de yatanları a 1958 yılında A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kuruldu ve 40 kişi kapasiteli 4 koğuş olarak 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldı. Cezaevinin 2019 yılında kapatılmasının ardından bina, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yönlendirmeleri, Bali Ailesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürüldü. Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan birinin muhafaza edildiği kütüphane içerisinde okuma odaları, toplantı odaları ve bilgisayar odası bulunuyor. Ülkü Ocakları İslahiye Koordinatörü Erdem Yetim, ''Ben bu ilçenin yerlisiyim. Bu ceazevi, ilçedeki erkeklerden pek çoğunu misafir etiştir. Küçük bir ceaze eviydi, kapalı bir cezaeviydi. 3 yıl önce restore edilerek kütüphaneye çevrildi. Şimdi ise ilçedeki insanlar, erzak ve malzeme almak için geliyorlar. Bizler de buraya üs kurduk. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. insanların acil gıda giyim, çadır gibi ihtiyaçlarından traş gibi sosyal ihtiyaçlarına kadar her ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! 24 Şubat'a kadar...
Ekonomi

TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! 24 Şubat'a kadar...

Toprak Mahsulleri Ofisi, 48 bin ton ayçiçek yağı alımı için harekete geçti. Bu adımın ayçiçek yağı fiyatlarının aynı seviyede kalmasını sağl..
Ekonomi

"Ülke battı, bitti" diye yırtınanlara İzmir'den kötü haber

İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla, yüzde 5,2 artarak 1 milyon 660 bin 247 oldu.
Türkiye depremlerle sarsılırken, Putin'den flaş hamle! Herkes şok oldu
Medya

Türkiye depremlerle sarsılırken, Putin'den flaş hamle! Herkes şok oldu

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken dünyanın da Rusya lideri Putin'in konuşmasıyla sarsıldığını belirten Mehmet Barlas, "Rusya-Ukra..
Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu
Medya

Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

Kendilerini "Nurcu" olarak pazarlayan, ancak içlerindeki karanlık yüzlerine de sirayet eden Yeni Asyacılar, gemi iyice azıya aldı. AK Parti'..
Bingöl'de şiddetli deprem
Aktüel

Bingöl'de şiddetli deprem

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama: O AK Partili ismin partiden atılmasını istedim

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama: O AK Partili ismin partiden atılmasını istedim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23