1958 yılında yapıldı! Herkes şaşkın bu bina depreme meydan okudu

Eski cezaevi binasında üs kuran Ülkü Ocakları ise bölgede sıcak yemek ve çorba çıkararak, depremzedelere dağıtırken, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen giysi, erzak, soba, elektirkli ısıtıcı, çadır gibi malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. de yatanları a 1958 yılında A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kuruldu ve 40 kişi kapasiteli 4 koğuş olarak 61 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldı. Cezaevinin 2019 yılında kapatılmasının ardından bina, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün yönlendirmeleri, Bali Ailesinin katkılarıyla kütüphaneye dönüştürüldü. Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan birinin muhafaza edildiği kütüphane içerisinde okuma odaları, toplantı odaları ve bilgisayar odası bulunuyor. Ülkü Ocakları İslahiye Koordinatörü Erdem Yetim, ''Ben bu ilçenin yerlisiyim. Bu ceazevi, ilçedeki erkeklerden pek çoğunu misafir etiştir. Küçük bir ceaze eviydi, kapalı bir cezaeviydi. 3 yıl önce restore edilerek kütüphaneye çevrildi. Şimdi ise ilçedeki insanlar, erzak ve malzeme almak için geliyorlar. Bizler de buraya üs kurduk. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. insanların acil gıda giyim, çadır gibi ihtiyaçlarından traş gibi sosyal ihtiyaçlarına kadar her ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.