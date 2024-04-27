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12 tonluk otonom tank sahalara inecek

2024-04-27 19:56:57
12 tonluk otonom tank sahalara inecek

DARPA, RACER programının bir parçası olan yeni otonom araçlarını test ettiğini açıkladı. 12 tonluk RACER Ağır Platform (RHP) otonom tank test ediliyor.

#1
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

Amerikan ordusunun savunma ileri araştırma kolu DARPA, RACER(Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency) programının bir parçası olan yeni otonom araçları test ettiğini duyurdu. Testler kapsamında en dikkat çeken model ise 12 tonluk RACER Ağır Platform (RHP) otonom tank oldu. Otonom platformun en ikonik detayı ise yeşil gözlere sahip olması. Kozmetiği bir yana bırakırsak yetenekleriyle RACER RHP oldukça iddialı görünüyor.

#2
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

RACER RHP (RACER Heavy Platform), 12 ton ağırlığında ve 6.1 metre uzunluğunda devasa boyutlara sahip bir platform. Kızak paletli RACER RHP esasında Textron M5 RIPSAW şasisine dayanıyor. ABD Ordusu halihazırda bunları çeşitli lojistik ve platformlar için yaygın olarak kullanıyor. DARPA, RACER RHP platformunu çok daha küçük olan 2 tonluk ve 3,35 metrelik RACER RFV (RACER Fleet Vehicles) araçlarını tamamlamak için tasarladığını söylüyor.

#3
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

DARPA, RHP modelinin Washington Üniversitesi ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan ekiplerle birlikte geliştirildiğini ve 2023’ün sonlarında test edildiğini belirtiyor. Testler aynı zamanda gece kullanımını da içeriyordu ve DARPA yeni drone'un gündüz saatlerinde olduğu geceleri de işlevsel olduğunu söylüyor. Bu arada yapılan açıklamaya göre yeşil gözler sadece kozmetik ve aracın işlevsel olduğunu gösteriyor.

#4
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

Öte yandan M5 RIPSAW platformu şu anda ABD ordusunun RCV-M programının bir parçası olarak kullanılıyor. Bu aracın ordu için konvoyları korunması ve kurtarma görevlerine destekte bulunması planlanıyor. Ek olarak bölge savunması, gözetleme, devriye ve modife ile patlayıcı imha gibi alanlarda da kullanılabilir. Amerikan ordusunun savunma ileri araştırma kolu DARPA, RACER(Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency) programının bir parçası olan yeni otonom araçları test ettiğini duyurdu. Testler kapsamında en dikkat çeken model ise 12 tonluk RACER Ağır Platform (RHP) otonom tank oldu. Otonom platformun en ikonik detayı ise yeşil gözlere sahip olması. Kozmetiği bir yana bırakırsak yetenekleriyle RACER RHP oldukça iddialı görünüyor.

#5
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

RACER RHP (RACER Heavy Platform), 12 ton ağırlığında ve 6.1 metre uzunluğunda devasa boyutlara sahip bir platform. Kızak paletli RACER RHP esasında Textron M5 RIPSAW şasisine dayanıyor. ABD Ordusu halihazırda bunları çeşitli lojistik ve platformlar için yaygın olarak kullanıyor. DARPA, RACER RHP platformunu çok daha küçük olan 2 tonluk ve 3,35 metrelik RACER RFV (RACER Fleet Vehicles) araçlarını tamamlamak için tasarladığını söylüyor. DARPA, RHP modelinin Washington Üniversitesi ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan ekiplerle birlikte geliştirildiğini ve 2023’ün sonlarında test edildiğini belirtiyor. Testler aynı zamanda gece kullanımını da içeriyordu ve DARPA yeni drone'un gündüz saatlerinde olduğu geceleri de işlevsel olduğunu söylüyor. Bu arada yapılan açıklamaya göre yeşil gözler sadece kozmetik ve aracın işlevsel olduğunu gösteriyor.

#6
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

Öte yandan M5 RIPSAW platformu şu anda ABD ordusunun RCV-M programının bir parçası olarak kullanılıyor. Bu aracın ordu için konvoyları korunması ve kurtarma görevlerine destekte bulunması planlanıyor. Ek olarak bölge savunması, gözetleme, devriye ve modife ile patlayıcı imha gibi alanlarda da kullanılabilir.

#7
Foto - 12 tonluk otonom tank sahalara inecek

Kara kuvvetleri özelinde otonom sistemlerin önemi giderek artıyor. Ukrayna-Rusya savaşında da gördüğümüz üzere tanklar ve zırhlı taşıyıcılar son derece basit ve ucuz olan dronların hedefi oluyor. Bu küçük dronların araçlara ciddi hasar verebildiği veya imha edebildiği görülüyor. Bu platformların otonom hale getirilmesi hem maliyet hem de personel kaybı açısından önemli. Ülkemizde HAVELSAN’ın geliştirdiği benzer platformlar bulunuyor. HAVELSAN KAPGAN ve BARKAN gibi sistemler modüler geniş silah eklenti yetenekleriyle öne çıkıyor. RACER RHP ile kıyaslandığında ağır sınıf olan KAPGAN’ın 4 kat daha hafif ve küçük olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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