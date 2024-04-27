12 tonluk otonom tank sahalara inecek

RACER RHP (RACER Heavy Platform), 12 ton ağırlığında ve 6.1 metre uzunluğunda devasa boyutlara sahip bir platform. Kızak paletli RACER RHP esasında Textron M5 RIPSAW şasisine dayanıyor. ABD Ordusu halihazırda bunları çeşitli lojistik ve platformlar için yaygın olarak kullanıyor. DARPA, RACER RHP platformunu çok daha küçük olan 2 tonluk ve 3,35 metrelik RACER RFV (RACER Fleet Vehicles) araçlarını tamamlamak için tasarladığını söylüyor. DARPA, RHP modelinin Washington Üniversitesi ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan ekiplerle birlikte geliştirildiğini ve 2023’ün sonlarında test edildiğini belirtiyor. Testler aynı zamanda gece kullanımını da içeriyordu ve DARPA yeni drone'un gündüz saatlerinde olduğu geceleri de işlevsel olduğunu söylüyor. Bu arada yapılan açıklamaya göre yeşil gözler sadece kozmetik ve aracın işlevsel olduğunu gösteriyor.