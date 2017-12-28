Beden Eğitimi dersi, artık masaya yatırılmalı!

Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın, Beden Eğitimi derslerinde kız öğrencilere tacizin yolunun açıldığını iddia ettiği açıklamasına laikçi medya karşı çıktı..

Bakanlık da, öğretmeni hemen açığa aldı.

Jet hızı ile..

Şunu peşinen söyleyeyim..

Ercan Harmancı öğretmenin ifadeleri, sosyal medyada değil de..

“Beden Eğitimi dersi ve imkansızlıklar.. Bunun sonucunda cinsel tacize varan sıkıntılar” konulu bilimsel bir toplantıda, farklı bir bakış açısı olarak dillendirilse..

Daha savunulur bir görüş açıklaması olurdu..

Ama..

Öğrencilerin..

Öğretmenlerin..

Velilerin ve hatta, okulda çocuğu olmayan ailelerin “Neler oluyor, gerçekten vahim olaylar mı var acaba” diye endişeye sevkedileceği bir özetle, konu sosyal medyada dillendirilince..

Tepkiler de, avam ağzı ile gelmeye başladı..

“Salya sümük” diyen mi ararsınız.

“Salyasını akıtıyor” diyen mi ararsınız..

“Ümmetin kızlarına fahişe dedi” diye iftira atanlar mı dersiniz..

Neler neler..

Ben isterdim ki..

En azından bakanlık..

Görevden alma işlemini yapacak olsa bile..

Öğretmene yönelik saygısızlık içeren ifadeleri kendisi serdetmeden..

Başkalarına da, bir öğretmene karşı ağır hakaretler içeren saldırılar yapılmasına müsaade etmeden..

Konuya bilimsel olarak yaklaşsın..

Somut verilere göre açıklama yapsın.

Alınacak bir tedbir var ise, onu da alsın..

Bakanlığın elinde, eminim benim ulaştığım verilerden çok daha fazlası vardır..

Ben kendi çapımda..

Medyada yer alan, “Okulda cinsel taciz” haberlerini şöyle bir irdeledim..

Maalesef tablo, çok vahim..

Beden eğitimi derslerindeki öğrencilere cinsel taciz eylemlerinin, diğer derslere oranla, daha yoğun şekilde işlendiği çok net görülüyor..

Konu, bu dersin öğretmenlerinden kaynaklanmıyor olabilir..

O da ayrı bir inceleme konusu.

Ama..

Okulların altyapısı ile.. Üstyapısı ile..Okulların imkansızlıkları ile..

Beden Eğitimi dersleri, gerçekten sıkıntı..

Yorum yapmayalım..

Somut bilgileri aktaralım..

Önce 2016 yılındaki, okullarda cinsel taciz olaylarında, Beden Eğitimi dersi eksenli adli vakalar...

31.3.2016 - İstanbul Beyoğlu’nda bir okulda, Beden Eğitimi öğretmeni, 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunmaktan gözaltına alındı.

6.4.2016 - Kırklareli’deki bir ilköğretim okulunun Beden Eğitimi öğretmeni, cinsel taciz suçlaması ile gözaltına alındı.

21.4.2016 - Ankara’da bir okulun Beden Eğitimi öğretmeni, öğrencisine cinsel taciz suçlaması ile gözaltına alındı.

24.4 2016 - İzmir’in Konak ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki A.K., polise başvurarak, ders sırasında beden eğitimi öğretmeni N.A.’nın cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

28.4.2016 - Kayseri’de bir ortaokulda, Beden Eğitimi öğretmeni, öğrenciye cinsel taciz suçlaması ile tutuklandı.

3.6.2016 - İzmir Konak’ta Beden Eğitimi öğretmeni, 20’den fazla öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı.

15.12.2016 - Ankara Etlik’te, Beden Eğitimi öğretmeni ve bayan basketbol takımı antrenörü, cinsel taciz suçlaması ile 37 yıl hapis cezasına mahkum oldu..

26.12.2016 - Bolu Mengen’de bir lisede geçici görevle Beden Eğitimi öğretmenliği yapan kişi, 7 kız öğrenciye cinsel taciz amaçlı mesaj yolladı.. Adli kontrol ile serbest kaldı..

Bunlar da 2017 yılından:

1.3.2017 - Alanya’da sınıf öğretmeni, Beden Eğitimi dersinde bazı kızları sınıfta bırakıp, cinsel tacizde bulundu.. Tutuksuz yargılanıyor.

20.05.2017 - Bingöl Genç ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda 3 erkek öğrenciye cinsel tacizde bulunan Beden Eğitimi öğretmeni tutuklandı.

14.10.2017 - Bilecik Bozüyük’te Beden Eğitimi dersi öğretmeni S.K. cinsel tacizden tutuklandı.

8.11.2017 - Kayeri’de, Beden Eğitimi dersine gitmek isteyen 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunan öğretmene soruşturma...

9.11.2017 - Zonguldak Kozlu’da, Beden Eğitimi öğretmeni C.G. cinsel taciz iddiası ile tutuklandı.

Ve ilginçtir..

Tam da Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın, belki de yetkilileri uyarmak ve tedbir almalarını sağlamak için dikkat çektiği Beden Eğitimi dersindeki cinsel tacize çanak tutan başıbozukluklar sebebi ile, bir Beden Eğitimi dersi öğretmeni daha, önceki gün Zonguldak’ta tutuklandı..

Milli Eğitim Bakanlığı, bu cinsel taciz olayları ile..

Diğer ders öğretmenlerinin soruşturulduğu cinsel taciz olaylarını istatistiki olarak karşılaştırıp, bir açıklama yaparsa..

Biz de..

Ercan Harmancı’nnı demek istediği konuyu daha iyi anlamış oluruz..

Düşünün..

Okullarda birçok imkansızlığa rağmen..

Beden Eğitimi dersi kapsamında..

Çocuklar, Beden Eğitimi dersi olduğu günlerde, evlerinden eşofmanla okula gelseler..

Bazı öğretmenlerin, idarecilerin kaprisleri ile, binbir sıkıntı..

Kız öğrenciler, eşofmanlarını okulda giyecek olsalar..

30-35 kişilik sınıfın tamamının hızlı şekilde eşofmanını giyebileceği, derse yetişebileceği yeterli oda yok..

Teneffüs dediğiniz, kısıtlı bir zaman dilimi..

İster istemez..

Okul içinde nahoş görüntüler..

Nahoş görüntülerin yol açtığı sululuklar..

Sonrasında ise..

Yukarıda sadece iki yılda yaşananlardan özet olarak sunduğumuz, vahim olaylar..

Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın açıklamasını, kendisini özne olarak yerleştirdiği cümledeki ifadeyi tasvip etmiyorum..

Bir öğretmen için, böyle bir şeyin ifade edilmesi dahi, adeta eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi bir şey..

Ama.

Gerçekleri de, gözardı edemeyiz..

Somut verilere sırtımızı dönemeyiz..

Bence Beden Eğitimi dersi, artık zorunlu olmaktan çıkarılmalı..

Veya..

Bakanlığın imkanları yeterli ise..

Altyapı düzeltilmeli..

Aksi takdirde..

Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’ya hakaret ederek..

Cinsel taciz olaylarının önüne geçemeyiz..