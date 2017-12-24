Yargıtay’dan ETÖ’ye öyle Müslüman’a böyle

Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarına rağmen, İslâmi duyarlılığa sahip kişilere ceza yağmaya devam ediyor. 2005, 2009, 2011 ve 2013 yılında sudan sebepler ile görülen Hizb-ut Tahrir davalarının tamamına yakınının Yargıtay tarafından elle tutulur bir gerekçe gösterilmeden mahkumiyetle sonuçlandırdığı öğrenildi. Tüm temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, Hizb-ut Tahrir’e üye olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezayı onadığı bildirildi.



KUMPASIN MAĞDURİYETLERİ BÜYÜYOR



Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ) tarafından İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan biri olan Hizb-ut Tahrir davasından karar çıktı. Kendilerinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan FETÖ ve ETÖ’cülerin Müslümanları köşeye sıkıştırmak ve etkisiz hale getirmek için uyduruk gerekçeler ile hedef aldığı Hizb-ut Tahrir oluşumuna ceza yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, “Örgütün bugüne kadar herhangi bir silahlı eylemine rastlanılmamıştır” yazısı; Adana 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin, “Örgüt, terör örgütü tanımına girmiyor” şeklindeki kararı; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısının “Örgüt silahsız” şeklindeki ifadelerine rağmen, Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezanın Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.



Birçok ülkede faaliyet gösteren ve Lübnan’da da yasal bir siyasi parti olan Hizb-ut Tahrir’e üye olduğu gerekçesiyle ceza verilen 61 kişinin davaları şu mahkemelerde görülmüştü: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 kişi, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 kişi, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişi ve Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 kişi.

KAR: YENİDEN YARGILAMA YOLU NEDEN KAPALI?

Mahkemelerin niyet okuyuculuğuna ayak uyduran Yargıtay’ın İslami hassasiyetlere sahip kişilere ceza yağdırması büyük tepki çekti. Hizb-ut Tahrir TR Medya Bürosu Başkanı Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, yaptığı açıklamada, “Şiddeti ve terörü reddettiği halde Hizb-ut Tahrir ağır cezalara maruz bırakılıyor. Daha önce Hizb-ut Tahrir hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından hukuk dışı verilen onama cezalarına 16. Ceza Dairesi kaldığı yerden devam ediyor. AK Parti iktidarı 17/25 Aralık öncesi döneme ait Ergenekon ve Balyoz yargılamalarındaki sanıklara FETÖ mağduru oldukları sebebiyle yeniden yargılama yolunu açtı ve tüm sanıklara yargı üzerinden berat kararları verildi. Ya diğerleri? Biz de soruyoruz: FETÖ mağduru olanlar sadece Ergenekon ve Balyoz sanıkları mı? Yeniden yargılama yolu sadece bunlara mı açık? FETÖ kumpasının açık mağduru olduğu halde 16. Ceza Dairesi şu anda Hizb-ut Tahrir dosyalarına alelacele onama kararları veriyor” ifadelerini kullandı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL