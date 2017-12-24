Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yargıtay’dan ETÖ’ye öyle Müslüman’a böyle

FETÖ ve ETÖ’cülerin Müslümanları köşeye sıkıştırmak için hedef aldığı Hizb-ut Tahrir’e Yargıtay’dan ceza yağdı.

24 Aralık 2017 Pazar 04:17
Yargıtay’dan ETÖ’ye öyle Müslüman’a böyle

Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir oluşumunun silahsız olduğuna yönelik resmi yazılarına rağmen, İslâmi duyarlılığa sahip kişilere ceza yağmaya devam ediyor. 2005, 2009, 2011 ve 2013 yılında sudan sebepler ile görülen Hizb-ut Tahrir davalarının tamamına yakınının Yargıtay tarafından elle tutulur bir gerekçe gösterilmeden mahkumiyetle sonuçlandırdığı öğrenildi. Tüm temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, Hizb-ut Tahrir’e üye olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezayı onadığı bildirildi.

KUMPASIN MAĞDURİYETLERİ BÜYÜYOR

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ) tarafından İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan biri olan Hizb-ut Tahrir davasından karar çıktı. Kendilerinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan FETÖ ve ETÖ’cülerin Müslümanları köşeye sıkıştırmak ve etkisiz hale getirmek için uyduruk gerekçeler ile hedef aldığı Hizb-ut Tahrir oluşumuna ceza yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, “Örgütün bugüne kadar herhangi bir silahlı eylemine rastlanılmamıştır” yazısı; Adana 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin, “Örgüt, terör örgütü tanımına girmiyor” şeklindeki kararı; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısının “Örgüt silahsız” şeklindeki ifadelerine rağmen, Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezanın Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

Birçok ülkede faaliyet gösteren ve Lübnan’da da yasal bir siyasi parti olan Hizb-ut Tahrir’e üye olduğu gerekçesiyle ceza verilen 61 kişinin davaları şu mahkemelerde görülmüştü: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 kişi, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 kişi, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 kişi ve Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 kişi.

KAR: YENİDEN YARGILAMA YOLU NEDEN KAPALI?

Mahkemelerin niyet okuyuculuğuna ayak uyduran Yargıtay’ın İslami hassasiyetlere sahip kişilere ceza yağdırması büyük tepki çekti. Hizb-ut Tahrir TR Medya Bürosu Başkanı Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar, yaptığı açıklamada, “Şiddeti ve terörü reddettiği halde Hizb-ut Tahrir ağır cezalara maruz bırakılıyor. Daha önce Hizb-ut Tahrir hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından hukuk dışı verilen onama cezalarına 16. Ceza Dairesi kaldığı yerden devam ediyor. AK Parti iktidarı 17/25 Aralık öncesi döneme ait Ergenekon ve Balyoz yargılamalarındaki sanıklara FETÖ mağduru oldukları sebebiyle yeniden yargılama yolunu açtı ve tüm sanıklara yargı üzerinden berat kararları verildi. Ya diğerleri? Biz de soruyoruz: FETÖ mağduru olanlar sadece Ergenekon ve Balyoz sanıkları mı? Yeniden yargılama yolu sadece bunlara mı açık? FETÖ kumpasının açık mağduru olduğu halde 16. Ceza Dairesi şu anda Hizb-ut Tahrir dosyalarına alelacele onama kararları veriyor” ifadelerini kullandı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 04:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hh20 dk önce
    Hizbutahrire göre KENDİLERİ DIŞINDAKİLER KAFİRHerkesi tekfir ediyorlar,DEVLETİMİZİN ATADIĞI İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILMAZLARRRAkitin savunduğu buysa AKİTTEN DE UZAK DURMALI
  • AnkaraAnkara2 sa önce
    Bu hizbut tahrir örgütüne dikkat edilmesi gerekiyor.başkalarının maşası olabilir.fetöde silahsızdı.bazı görüşleri bizim ehli sünnet akaidine uygun değil.yüce kitabımiz Kuran-ı kerimden birkaç tane ayeti kerime ezberleyip hilafet hilafet deyip duruyorlar.Tamam söyledikleri doğru ama müslümanın akıllı olması gerekir.çoluk çocuğa eve bakmak farz iken bunlar malesef cezaevlerinde iki üç sene yatıp onları öksüz yetimbıraktılar.
  • adsızadsız2 sa önce
    Biz olayları bize sunulduğu kadarıyla biliriz. her ülkede iyi veya kötü bir yargı vardır ama her ülkede adalet var mıdır? adalet çökmüşse, devlet çöküyor demektir. temennimiz yargının "adalet"i koruyor olmasıdır. değilse düzletmek bir vecibedir. bağımsızlıkla sorumsuzluk karıştırılmasın. başıboşluk her zaman felaket getirir.
  • Nerdençıkmıştı Nerdençıkmıştı 4 sa önce
    Silahsız terör örgütünü kim ürettiyse,şimdi aynı silahla dünyada vurulmadık adam kalmaz.Eli kalem tutan herkes fail oldu kimse bu yaftadan kurtulamaz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Filipinler’de alışveriş merkezinde yangın: 37 ölü
  1. Filipinler’de alışveriş merkezinde..
  2. Fırtına yurt binasının çatısını uçurdu
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni KHK..
  4. Aykut Kocaman'dan Fatih Terim yanıtı
  5. Terim'den yeni kamp kararı!
  6. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
  7. Amerika'nın hamlesi Rusya'yı kızdırdı:..
  8. Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi! Fikret..
  9. Trump, ümmeti uyandırdı
  10. Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken..
  11. Real Madrid havlu attı... Puan farkı..
  12. Trabzon'dan Bakan Albayrak ve Süleyman..
  13. 695 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç..
  14. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
  15. Spot piyasada elektrik fiyatları düştü
  16. Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava..
  17. AK Parti anket yaptırdı, işte çarpıcı..
  18. Yeni işler yapma vakti geldi
  19. Kanal İstanbul’da geri sayım
  20. Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı:..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...