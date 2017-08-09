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Ukrayna'dan kritik Türkiye duyurusu

Türkiye, Ukrayna’dan buğday tohumu ithal etmeye başlıyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:47
Ukrayna'dan kritik Türkiye duyurusu

Ukrayna basınında yer alan habere göre, Ukrayna Ulusal Tarım Bilimleri Akademisi ve Türk ''Semila Seed'' şirketi arasında, tohum üretimiyle ilgili işbirliği anlaşmasına varıldı.

Türkiye’nin bu kapsamında Ukrayna’dan 20 ton buğday tohumu ithal edeceği, şirketin ayrıca “Mariya” tipi yumuşak buğday çeşidinin Türkiye’deki tohumluk üretim hakkını aldığı belirtildi.

Şirketin, Ukrayna buğdayını Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştireceği ve Ukrayna’dan farklı çeşitteki buğdayların ekimi ile de ilgilendiği bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:47
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  6. semila seed
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