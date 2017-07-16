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Ticari taksi otobüsle çarpıştı: 6 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ticari taksi, otobüsle çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:12
Ticari taksi otobüsle çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Gemsaz - Serbest Bölge yolunda 16 ZT 551 plakalı Gemsaz otobüsüyle, 16 T 5038 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kafa kafaya çarpışma sonrasında ticari taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, otobüste de çarpmanın şiddetiyle düşen vatandaşlardan yaralananlar oldu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine ve çevre hastanelere kaldırdı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, yaralıların hızlı bir şekilde hastanelere ulaşması için seferber oldu.

Kaza sonrası Gemsaz - Serbest Bölge yolu bir süre için trafiğe tek şerit devam ederken yolu açan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:12
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. Gemlik
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