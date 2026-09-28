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35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

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35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde iki katlı evlerinin altından 8 aydır su çıkan Yılmaz kardeşler, her yağmurda zemin katı dolduran suyu açtıkları 9 delikten tahliye etmeye çalışıyor.

#1
Foto - 35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde iki katlı bir evin altından, özellikle yağışların ardından fışkıran su zemin katı dolduruyor. Sekiz aydır her yağmurda aynı korkuyu yaşayan ev sakinleri, suyu tahliye etmek için beton zemini 9 yerden deldi.

#2
Foto - 35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşlerin yaşadığı yaklaşık 35 yıllık evin altından 8 ay önce su çıkmaya başladı. İlk olarak gece duydukları güçlü su sesiyle uyanan kardeşler, evin alt katında yaklaşık 1,5 metre su biriktiğini gördü. Kardeşler, beton zeminde 9 ayrı noktada delik açıp oluşturdukları kanallarla suyu dışarı tahliye etti.

#3
Foto - 35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Özellikle yağışların ardından evin altından yeniden su fışkırırken, her yağmur aile için korkulu bir bekleyişe dönüşüyor. Suyun evin arkasından geçen dereden mi yoksa yer altından mı geldiği henüz belirlenemedi. Artvin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de ev ve çevresinde inceleme yaptı.

#4
Foto - 35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Yaşadıkları ilk geceyi anlatan Mevlüt Yılmaz, "Gece amcam seslendi. Kalktığımızda evin altında 1,5 metre su vardı. Evi 9 yerden delip suyu tahliye ettik. Ne bahçe kaldı ne başka bir şey. Geceleri aşırı su sesinden evde oturulmuyor. Özellikle yağışlardan sonra binanın altından su fışkırıyor" dedi.

#5
Foto - 35 yıllık ev canından bezdirdi! 8 yıldır devamlı fışkırıyor!

Yaşar Yılmaz ise her yağmurda evlerinin suyla dolmasından korktuklarını belirterek, "Yağmur yağdığında evimizin içi doluyor. Korkup evden çıkıyoruz. Su iki üç gün sonra kesiliyor. İlk duyduğumuzda evin içinden su sesi geliyordu. Kalkıp baktık, kapıdan ve bacadan su çıkıyordu. Biz de zemini delip suyu tahliye ettik" diye konuştu. Suyun evin temeline zarar vermesinden endişe eden kardeşler, kaynağının tespit edilerek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

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Yorumlar

vatandaş.

evin etrafında sondaj yaptırın, kuyu açtırın. ya da derhal o mahalleyi terkedin. suyun olduğu yerde heyalan olur..
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