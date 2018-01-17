Terör ve darbe yuvası İncirlik Üssü!

YENİAKİT.COM.TR - Suriye’de ABD ve arkasındaki gizli güç olan İngiltere kendi elleriyle kurdukları DEAŞ bahanesiyle yıllardır gizliden gizleye destek verdikleri terör örgütü PKK’ya artık alenen ve göz göre göre destek veriyor. Türkiye’nın 40 yılı aşkın mücadele ettiği ve bu uğurda binlerce şehit verdiği terör artık alenen ve açıkça destekleniyor. Hem de ‘müttefik’ dediğimiz ülkeler tarafından.

DEAŞ BAHANESİYLE PKK DEVLETİ KURUYORLAR

Terör örgütü PKK yıllardır birçok ülke için Türkiye’ye karşı kullanışlı bir maşa oldu. Örgüte yönelik düzenlenen sayısız operasyonlarda elde edilen bulgularda bunun en büyük kanıtı. İstihbarat raporları terör örgütünün bazı dönemlerde Ermenistan, İsrail, İran ve Rusya gibi ülkeler tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Özellikle Türkiye bölüp parçalama ve Anadolu’dan sürme planının en büyük uygulayıcısı olan ABD, evangelist bir politikayla İslam dünyasını kan gölüne çevirdi. Özellikle de Suriye iç savaşından itibaren binlerce Müslümanı katleden ABD, DEAŞ’a karşı mücadele bahanesiyle Suriye’yi boşaltırken, bölgede kendi güdümünde bir terör devleti için de uygun bir ortam oluşturdu.

TÜRKİYE HAİN PLANI BOZDU

Türkiye’nin tüm tepkilerine rağmen PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye tırlar dolusu silah yardımı yapan ABD, son olarak Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik 'kuzey ordusu' kuracağını açıkladı. Fırat Kalkanı harekâtıyla Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun önünü kesen Türkiye, hain planı engellemişti. Sınırlarını terörden arındırmaya kararlı olan Türkiye, Rusya ve İran ile Soçi zirvesi sonrası Afrin ve Münbiç’e operasyon hazırlığına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ''TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekât her an başlayabilir'' dedi.

Bu durum karşısında sözde müttefik ABD, Demokratik Suriye Güçleri adı altında terör örgütü PKK’ya devlet kurdurma hamlesi başlattı.

FİTNE YUVASI İNCİRLİK ÜSSÜ!

Terör örgütü PKK’ya yardım ederek terör devleti kurdurmaya çalışan ABD, DEAŞ ile sözde mücadele için Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü kullandı. Yani DEAŞ bahanesiyle YPG’nin önünü açan hamleler İncirlik Üssü’nden atıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de İncirlik Üssü FETÖ’cülerin adeta harekât merkezi olarak kullanılmıştı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ön planda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin kullanılması öngörülürken, Adana'daki İncirlik Üssü'nün de hava operasyonlarında aktif şekilde kullanılacağı, Anadolu'da beklenen başarı sağlanamayınca Ankara'daki Akıncılar Üssü ile sınırlı kalındığı anlaşılmıştı. Türkiye’ye karşı operasyonların yürütüldüğünü İncirlik Üssü’nün kapatılması konusunda Türk milleti hem fikir; İncirlik Üssü mutlaka kapatılmalı.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye ise iktidarı ve muhalefetiyle sınırlarının hemen dibinde bir terör oluşumuna izin vermemekte kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli son konuşmalarında bunun bir ‘beka’ mücadelesi olduğunu ve terör koridorunun mutlaka yok edileceğini belirttiler. Türk Silahlı Kuvvetleri, önce Afrin sonra Münbiç ve diğer terör yuvalarını darmadağın etmek için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Sınıra sevkiyatları sürerken operasyonların kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.

PYD SİVİLLERE SALDIRIYOR

Türkiye'nin operasyonu öncesi iyice paniğe kapılan YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Afrin ilçesinden, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçesindeki sivil yerleşimlere havan topu saldırısı düzenledi.

İNCİRLİK'TE KARGO UÇAĞI YOĞUNLUĞU

İncirlik Üssü’nde hareketlilik devam ediyor. Dün ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi. ABD’li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti.

www.yeniakit.com.tr