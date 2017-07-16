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TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tem Otoyolu İstanbul istikameti, boru yüklü tırın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:14
TEM Otoyolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı Tem Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan demir boru yüklü tır, kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen tırdan düşen demir borular yola yayılarak trafiğin durmasına neden oldu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu’nda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sürücüler, TEM Otoyolu’nun kapalı olması nedeniyle D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:14
  1. İstanbul
  2. Bolu
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