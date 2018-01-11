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Siyonistler işgale devam ediyor

İsrailli bir yerleşim karşıtı sivil toplum hareketi, hükümetin Batı Şeria’da yeni gayrimeşru yerleşimlere onay verdiğini duyurdu.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:15
Siyonistler işgale devam ediyor

Peace Now (Barış şimdi) isimli İsrailli sivil toplum hareketi, bu hafta İsrail yönetiminin Batı Şeria’da yeni 1122 yerleşim kurma kararı verdiğini açıkladı.

Hareketten Hagit Ofran, “Hükümet barış ve iki devletli çözüm ihtimalini engellemeye çalışıyor. Eğer bir barış anlaşması olsa, İsrail’in daha fazla insanı tahliye etmesi gerekecek” dedi.

İsrail 1967’de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü işgal ederek, burada gayrimeşru yerleşimler inşa etti. Uluslararası toplumun ezici çoğunluğu, bunların yasadışı olduğunu ve barışa engel teşkil ettiğini düşünüyor.

İsrail ise yerleşimlerin kaderinin müzakerelerle belirlenmesi gerektiğini öne sürüyor.

"Daha fazla yerleşim" çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria’daki bir Yahudi yerleşiminde taranarak öldürülen 35 yaşındaki hahamın cenazesinde dün konuşan Eğitim Bakanı Naftali Bennett de, intikamın yalnızca daha fazla yerleşim bölgesi inşa ederek söylemişti.

Dün yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze’deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunarak, “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” demişti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 13:15
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Doğu Kudüs
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