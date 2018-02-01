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Rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

Doktorun öğretmene yazdığı cevap sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:54
Rapor isteyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar…" denildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:54
  1. DOKTOR
  2. rapor
  • AmanosAmanos27 dk önce
    Öğrenci geç kalmış veya gelmemiş öğretmenin neyine gerek. İster rapor ver, istersen verme.Ama gaza gelme doktor.
  • ÖğretmenÖğretmen1 sa önce
    Doktor bey in yazısı çok yakışıksız , öğretmen bilmiyor mu neyin ne olduğunu,öğrenciye yok yazılmaması için bir yol göstermiş ki aslında yok yazildin devamsizligin sınıfta kal hatta o gün sınavın varsa sıfır al demesi lazımdı kaldı ki doktor yüzde 90 ini gereksiz yere rapor veriyor zaten acaba kendisi hiç böyle bir şey yapmadı mı merak ettim
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