Paris'te Fransız askerlerine saldırı: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris banliyösünde bir araç, Fransız askerlerinin üzerine sürdü.

2'Sİ AĞIR 6 ASKER YARALANIRKEN, SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre 2'si ağır 6 askerin yaralandı. Polis ayrıca, saldırganın aracıyla beraber olay yerinden kaçtığını duyurdu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı ve olayla ilgili olarak polis operasyonun devam ettiği bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany, BMW marka bir aracın askerlerin üzerinde sürdüğünü ve bunun "kasıtlı bir eylem" olduğunda şüphe bulunmadığını söyledi.

FRANSA'DA OHAL UYGULANIYOR

Daha önce de güvenlik görevlilerine yönelik saldırılara sahne olan Paris, DAEŞ'in terör saldırılarına hedef olmuştu.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından ilan edilen OHAL, Temmuz 2016'da Nice kentinde 86 kişinin öldüğü saldırılar sonrası uzatılmıştı. Fransa'da OHAL hâlâ yürürlükte.