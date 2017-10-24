Dursun Özbek: Soruşturma açılmasından mutluyum

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, taraftar grubu ultrAslan'ın Fenerbahçe maçında yaptığı koreografinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkilendirilmesine tepki göstererek, "Galatasaray'ın eli kanlı terör örgütüyle hiçbir işi olmaz." diye konuştu.

A Spor'da katıldığı programda değerlendirmede bulunan Özbek, Galatasaray'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, "Galatasaray, eğitim yuvasından doğmuş bir kulüp. Tarihi 1481'e kadar gidiyor.

Galatasaray Lisesi 1868'de bugünkü eğitim düzenine geçiyor. O tarihten beri memleketine devlet adamından tutun da sanatçı, edebiyatçı, sporcu yetiştiren bir kurum. Kimse bu camiadan vatan haini ya da terörist çıktığını iddia edemez. Böyle bir şeyi reddediyoruz. Bizim tarlamız bu tip fideleri, tohumları kabul etmez. Hiçkimse Galatasaray'a bu yakıştırmayı yapmasın." diye konuştu.

FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"FETÖ maalesef Türkiye'de bazı kurumlara sızmıştır. Galatasaray geçmişteki uygulamalarıyla gereken temizliği yapmıştır. Taraftarımdan ve camiamdan böyle eli kanlı bir terör örgütüne hizmet edecek veya onun güdümünde olacak bir kişi olamaz. Bizim toprağımız bunu kabul etmez.

Camiamız, yönetimimiz ve taraftarımız 15 Temmuz sonrasında duruşunu sergilemiştir. Galatasaray'ın eli kanlı terör örgütüyle hiçbir işi olmaz. Kimse bunu farklı boyutlara getirip, Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Galatasaray, 500 senedir bu devlete hizmet eden bir kurumun kulübü. Çanakkale'de, Kafkasya'da şehitlerler vermişiz. Böyle bir kuruma böyle bir yakıştırma olmaz."

Dursun Özbek, derbide yapılan koreografiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından iki başmüfettişin görevlendirilmesi konusunda ise "Evet sorgulansın. Çünkü bu sorgulama polemiklerin önünü de keser. Sorgulama sonucundan eminim, Galatasaray Kulübünden bahsedilen manada kimse çıkmaz.

Galatasaray vatanına bağlı, devletine biat etmiş, devletini seven bir kulüp. Son derece üzgünüm ama soruşturmanın açılmasından mutluyum. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması, bu konudaki duruşunun herkes tararafından net olarak bilinmesi Galatasaray'ın faydasına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.