Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mısır'dan Türkiye hakkında 'utanmaz' açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde Mısır'ın egemenliğine tacizde bulunmama çağrısı yaparken yasa dışı hareket ettiği gerçeğini yok saydı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:59
Mısır'dan Türkiye hakkında 'utanmaz' açıklama

Kahire, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

'UYGUN' İDDİASI

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Söz konusu anlaşmanın geçerliliğini hiç kimse tartışmaya açamaz. Zira anlaşma, uluslararası hukuk normlarına uygun ve BM'ye teslim edildi" dedi. Mısır'ın bu bölgedeki meşru haklarını taciz etmeye veya bu haklar üzerinde şüphe oluşturmaya yönelik her türlü girişimden uzak durulması yönünde uyarıda bulunan Zeyd, bu tür girişimlerin önleneceğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN BASININA KONUŞMUŞTU

Çavuşoğlu, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, bu anlaşmanın uluslararası hukuka göre herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda ve Yunanistan’ın 2011’de çıkardığı hidrokarbon kanunuyla ilgili ciddi yasal itirazları bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında ve bununla örtüşen deniz bölgelerinde hiçbir yasa dışı bilimsel araştırma veya hidrokarbon araştırmasına izin vermeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:59
  1. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd
  2. Kahire
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Kıbrıs Rum Kesimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası
    1. Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası
    2. ABD'nin büyük endişesi: Türkiye..
    3. Bağcılar’ın dev projesi ‘Şehr-i..
    4. Aziz Yıldırım'dan Mehmet Tahir..
    5. Hakkari'de PKK kıyafetli fotoğrafa..
    6. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a..
    7. Ordu'da karla mücadele havadan..
    8. 300 koyun+maaş hareketliliği!..
    9. Almanya'da ölen Türk aile dualarla..
    10. Brezilya'da son 15 yılda 35 bin "köle"..
    11. Donald Trump Pentagon'dan askeri geçit..
    12. Bakan Özhaseki: 'Yılda 500 bin konutu..
    13. Afrin'deki teröristlere bilgi..
    14. Erdoğan gündeme getirdi! Hükümet..
    15. 4 yaşındaki Efe, kalp krizinden öldü
    16. Adis Jahovic'ten Tamer Tuna'ya..
    17. CHP'den 'Gerekirse ben de giderim'..
    18. Uçağı düşürülen Rusya'dan flaş karar!
    19. Mehmetçik bir köyü daha teröristlerden..
    20. Pakistan'da öğrenciyi linç edenlere..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...