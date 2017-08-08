Lens sahaya indi, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turkcell Süper Kupa Finali’nde Atiker Konyaspor’a karşı oynayan oyuncular ise rejenerasyon çalışmasının ardından idmanı tamamladı. Dar alanda top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın sonunda futbolcular düz koşu yaptı.

Lens ilk kez sahada çalıştı

Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını bu sabah salonda gerçekleştiren yeni transfer Jeremain Lens, akşam yapılan idmanda ise sahaya inerek takımla birlikte çalıştı. Çalışmalar sırasında oldukça istekli olduğu gözlenen Hollandalı oyuncu ile Teknik Direktör Şenol Güneş’in de antrenman devam ettiği sırada sohbet ettikleri görüldü.

Adriano yarıda bıraktı

Beliktaş’ın başarılı sol beki Adriano, çalışma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Isınma çalışmalarının ardından sol arka adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı futbolcu, idmanın geride kalan kısmında yer almadı. Yapılan kontroller sonucunda 32 yaşındaki oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, yarın Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.