Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

Onun dışında da aslında bir rehberlik görevi yapabiliyor. Yani bir gişede, bir girişte, bir plazada ki -bizim teknoparkımızda da bunu yaptı- gelen insanları karşılama, onların kimliklerini tanıma ve doğru yönlendirme işlemini de yapıyor. Tabii çok deneyimli; biz bunları geçen sene çocuklarımızla 'taş kağıt makas' oynadık. Bu sene dans ediyoruz çocuklarımızla. O anlamda renkli bir robotumuz var. Ve geçen sene TRT Çocuk açılışında Cumhurbaşkanımıza TRT Çocuk'un, TRT Genç'in ilk kumandasını vererek Cumhurbaşkanımızın teşekküründe güzel bir hareketle, 'Eyvallah' hareketiyle, jestle tamamladı. Dolayısıyla gençlerimizi robotikle ve robotla tanıştırma fırsatı burada bulduk. Tabii ki burada en büyük payı Selçuk Bayraktar'lara vermek lazım. Çok önemli bir şeyi başardı T3 ekibiyle birlikte. Bu gerçekten teknoloji ateşini yaktı. Bütün Türkiye'ye artık yayılıyor. Ve her sene biliyorsunuz İstanbul'da bir sene, bir sene dışarıda yapılıyor. Tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Burada teknolojiyle buluşma fırsatı bulamayan gençlerimiz, çocuklarımız için de tüm insanlarımız, halkımız da görme, tanışma, vakit geçirme, deneyimleme fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı.