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Teknoloji-Bilişim
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Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

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Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

TEKNOFEST Güneydoğu’da TEKNOPARK İstanbul’un sergilediği insansı robot festivalin ilgi odağı oldu. Çocuklar ve vatandaşlar robotla birlikte halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu. Bölge halkından bir vatandaşın robota sarılıp türkü söylemesi ve robotu öpmesi ise festivale damga vuran anlardan biri oldu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, “Urfalı gençlerimize bir ilham olmak, onlara bir vizyon katmak, hayallerine bir ışık tutmak için burada olduk” dedi.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

TEKNOPARK İstanbul, TEKNOFEST Güneydoğu'da girişimcilerin geliştirdiği yeni nesil ürün ve projelerle katıldı. Savunma sanayiinde görev yapan insansı robot ve robot köpek, nano sınıf insansız helikopterler ile çocuklara ve gençlere yönelik robotik ve kodlama uygulamaları Şanlıurfa'da ziyaretçilerle buluştu.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

İNSANSI ROBOTLA HALAY ÇEKTİLER: Festival alanını gezen her yaştan vatandaş, stantta yer alan robotun etrafında toplandı. Robotun hareketlerine ritimle eşlik eden vatandaşlar, önce robotla birlikte halay çekti. Müziğin ritmine ayak uyduran robot etrafında çember oluşturan kalabalık, neşeli dakikalar geçirdi.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

BİR VATANDAŞ İNSANSI ROBOTA SARILIP TÜRKÜ SÖYLEDİ: Görüntülerin en dikkat çekici anı ise bir vatandaşın robota gösterdiği içten sevgi oldu. Robotun yanına yaklaşan vatandaş, robota sarılarak türkü söyledi. Vatandaşın türkü eşliğinde robotu öpüp bağrına bastığı anlar, çevredeki diğer ziyaretçiler tarafından tebessümle izlendi ve cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Teknoloji ile yerel kültürün bir araya geldiği bu sempatik anlar, TEKNOFEST Güneydoğu'nun en çok konuşulan ve sosyal medyada ilgi gören sahnelerinden biri oldu.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

"URFALI GENÇLERİMİZE İLHAM OLMAK İÇİN BURADA OLDUK": Geçlerin hayallerine ışık tutmak için TEKNOFEST'e katıldıklarını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, "TEKNOFEST bir çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Bugün 9. yılında 15. TEKNOFEST düzenleniyor. Ve bugüne kadar 10 milyonun üzerinde katılımcının ağırlandığını biliyoruz. Artık TEKNOFEST bir gençliğin ateşi yakılan çok önemli bir etkinliğimiz haline geldi. Biz de uzun yıllardır bu etkinlikte hep yer alıyoruz ve bu sene ilk defa sadece girişimcilerimizle geldik buraya. Kendi teknoparkımızda üretilen girişimlerimizi getirdik. Bu anlamda da çocuklarımıza, Urfalı gençlerimize bir ilham olmak, onlara bir vizyon katmak, hayallerine bir ışık tutmak için burada olduk. Ve biz bugün CODLAl firmamızla çocukların robotik kodlamada bir deneyimleme yapsınlar, ilk defa bunla tanışsınlar ve ileride inşallah bunları bir mühendislik inşası haline getirsinler diye buradayız" dedi.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

"GENÇLERİMİZİ ROBOTİKLE VE ROBOTLA TANIŞTIRMA FIRSATI BULDUK": Stantta sergilenen ürünlerden söz eden Akyol, "Bir yapay zekâ simülasyon cihazımızı getirdik ve Göbeklitepe simülasyonunu yapıyoruz. Bir yapay zekâ destekli uygulama ve tarihin sıfır noktasına canlı yaşama ve deneyimleme fırsatı buluyor burada çocuklarımız. O günkü iklimi, o günkü atmosferi, o günkü insanları ve o yerleşimi yaşıyorlar. Dolayısıyla çok canlı ve aynı zamanda yapay zekâ destekli olayı öğrenme, orada yapılanları bilme, fikir edinme şansları buluyorlar. Ve yine bir robotumuz çok dikkat çeken, birçok özelliği barındıran, aynı zamanda çocuklarımıza böyle çok yakın ilişkiler kurup dans edip onlarla vakit geçiren bir robotumuz var. Ama robotumuz sanayide, sahada artık kullanılmaya başlandı. Hem birçok firmamızda bir Ar-Ge firmamızda artık bir üretim hattında kullanılıyor, bir üretim işini birlikte yapıyor. İnsanın girmediği yerlerde, risk barındıran yerlerde bir ürünü bir yerden alıp taşıyor, belirli başlı önemli işleri gerçekleştiriyor.

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Foto - Şölene damga vuran anlar: TEKNOFEST’te halay çekip türkü söyleyen robot

Onun dışında da aslında bir rehberlik görevi yapabiliyor. Yani bir gişede, bir girişte, bir plazada ki -bizim teknoparkımızda da bunu yaptı- gelen insanları karşılama, onların kimliklerini tanıma ve doğru yönlendirme işlemini de yapıyor. Tabii çok deneyimli; biz bunları geçen sene çocuklarımızla 'taş kağıt makas' oynadık. Bu sene dans ediyoruz çocuklarımızla. O anlamda renkli bir robotumuz var. Ve geçen sene TRT Çocuk açılışında Cumhurbaşkanımıza TRT Çocuk'un, TRT Genç'in ilk kumandasını vererek Cumhurbaşkanımızın teşekküründe güzel bir hareketle, 'Eyvallah' hareketiyle, jestle tamamladı. Dolayısıyla gençlerimizi robotikle ve robotla tanıştırma fırsatı burada bulduk. Tabii ki burada en büyük payı Selçuk Bayraktar'lara vermek lazım. Çok önemli bir şeyi başardı T3 ekibiyle birlikte. Bu gerçekten teknoloji ateşini yaktı. Bütün Türkiye'ye artık yayılıyor. Ve her sene biliyorsunuz İstanbul'da bir sene, bir sene dışarıda yapılıyor. Tüm Türkiye'ye ulaşıyor. Burada teknolojiyle buluşma fırsatı bulamayan gençlerimiz, çocuklarımız için de tüm insanlarımız, halkımız da görme, tanışma, vakit geçirme, deneyimleme fırsatı buluyorlar" ifadelerini kullandı.

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