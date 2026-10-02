Dikkat oyuncu olmayın: Borsada yatırımcı olmanın püf noktaları!

Borsada her yatırım yapan bağımlı değil Borsanın, forex ve fonlar gibi bir yatırım aracı olduğunu belirten Doç. Dr. Tuman, "Yatırım daha çok sabır gerektiren, bilgi gerektiren ve analiz gerektiren bir süreç. Böyle olduğunda, bilgiye dayandığında, analize dayandığında ve uzun vadeli olduğunda bunun bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Tuman, "Burada bunu belirleyen bizim bu yatırım aracıyla olan ilişkimiz. Bizim onunla ilişkimiz bir davranışsal bağımlılık örüntüsü gösteriyorsa, uzak kaldığımızda huzursuzluk hissetme ve daha çok kısa vadede bir ödül beklentisi devreye giriyorsa burada bir bağımlılıktan söz edilebilir" ifadelerini kullandı.