Dikkat oyuncu olmayın: Borsada yatırımcı olmanın püf noktaları!

Borsada yatırım yapmak ile sürekli kazanç peşinde koşarak kontrolü kaybetmek arasındaki sınır, kişinin yatırım aracıyla kurduğu ilişkiye göre değişebiliyor. Sürekli ekran kontrolü, hızlı kazanç beklentisi ve kayıpları telafi etmek için daha fazla risk alma davranışı bağımlılık açısından uyarıcı olabiliyor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, yatırım ile bağımlılık arasındaki farkın bu davranışlarda ortaya çıktığına dikkat çekti. Borsa, bilgi ve analize dayalı olarak uzun vadeli bir yatırım amacıyla kullanılabileceği gibi, kişinin bu araçla kurduğu ilişkiye bağlı olarak davranışsal bağımlılık riskini de beraberinde getirebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman, yatırım ile bağımlılık arasındaki temel farkın kişinin yatırım aracını kullanma biçiminde ortaya çıktığını belirterek, hızlı kazanç beklentisi, sürekli takip etme ihtiyacı ve kayıpları telafi etmek için daha fazla risk alma davranışlarının önemli uyarı işaretleri olduğunu söyledi.