Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...

Suriye’de Esed rejimine karşı savaşan en büyük muhalif gruplardan Ahrar’uş Şam’ın bileşenlerinden Kürt İslam Cephesi’nin (Cephe İslami Kürdi) komutanı Ebu Abdullah, “Afrin operasyonundan vazgeçmedik ve vazgeçmemeliyiz. Afrin düşerse PKK-PYD biter” dedi. Terör örgütünün Afrin’de yaşayacağı yenilginin tüm bölgelerde çözülme sürecini başlatacağını söyleyen Ebu Abdullah, coğrafyadaki Kürtlerin PYD tarafından üretilen yalanlara inanmamasını istedi. Esed, PYD, DEAŞ ve İran destekli Şii terör gruplarına karşı 2012 yılından buyana mücadele verdiklerini kaydeden Abdullah, Yeni Şafak’a şu açıklamayı yaptı:

KÜRT HALKI GÜVENDE OLUR

“Türk ordusu öncülüğünde Afrin’e operasyon gerçekleşirse öncelikli olarak bölgede yaşayan Kürtler güvende olacaktır. PYD, Batılıların gölgesinde gelişti, büyüdü ancak bölge için bu örgüt en büyük tehdit unsuru. PYD, halkımızı yalanla korkutuyor. Kürtler PYD’nin tuzağına düşer ve fitne odağının gölgesinde kalmayı seçerse esas büyük tehlike ve tehdit bu olur.”

BU OPERASYON ÇOK ÖNEMLİ

“Kürt halkına seslenmek istiyorum. Biz şuna inanıyoruz; TSK ile birlikte muhaliflerin Afrin’e girmesi bölge ve hatta Suriye’nin bütünlüğü açısından da büyük önem taşıyor. Tüm Arap, Türkmen ve Kürtlerin can ve mal güvenliği açısından bu operasyon çok önemli. Tek bir oluşum halinde kalmamız açısından da Afrin’in terörden temizlenmesi büyük ehemmiyet arz ediyor. Aksi durumda Suriye’de din, mezhep ve ırk merkezli bölünmeler yaşayabiliriz. Bu büyük bir felaket olur. PYD Batılıların emellerine hizmet ediyor. Kürt halkı bu oyunun farkına varmak zorunda.”

Vazgeçmeyin

Ahrar’uş Şam çatısı altında savaşan Kürt İslam Cephesi Komutanı Ebu Abdullah, 2012 yılında tamamı 300 kişiden ibaret bir örgütün ABD tarafından desteklenerek şimdi bölgesel kaosun piyonu olarak sahaya sürüldüğünü anlattı. Türkiye, Irak ve Suriye’de oluşturulmak istenen haritalara dikkat çeken Abdullah, “15 Temmuz bölgenin kaderi için dönüm noktası oldu. Türkiye ciddi adımlar atarak terör örgütlerine karşı Suriye’de de sahaya indi. Bu kararlılık devam etmeli ve Türkiye, Afrin’de terör varlığına son vermekten vazgeçmemeli” diye konuştu.