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“Kuduz Köpek (!) ” Türkiye’ye geliyor

Pentagon, Kuduz Köpek lakaplı Savunma Bakanı Jim Mattis’in 23 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:25
“Kuduz Köpek (!) ” Türkiye’ye geliyor

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis’in 23 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildirdi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Mattis, 23 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek” ifadesi kullanıldı.

Mattis’in, temaslarında iki ülke arasındaki “stratejik müttefikliğe” vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

Bakan Mattis’in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün’e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi. Açıklamada, Mattis’in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna’da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:25
  1. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
  2. kuduz köpek
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202338 dk önce
    aşı yaptırıp öyle gelsin içeri... şimdide onunla uğraşamayız bunca işin arasında!...
  • ferhatferhat53 dk önce
    Stratejik müttefikimiz mi kalmış. Herifler ne kadar Türkiye karşıtı varsa eline her tülü silahı verip gönderiyor. Artık bunların yüzüne yaptıklarını çarpmak gerekiyor. Hatta yahudlar gibi de yapilabilir.Nabi Avcı İsrail'i ziyarete gittiginde gavurcuk siyonost yahudlar Filistinli müslümanlara olan eziyeti artırıp meydan okudular Türkiye'ye . Birkaç tane PKK füze bataryasi pardon ABD bataryası sinirda vurulabilir.
  • abdoabdo1 sa önce
    yahudi bu p
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