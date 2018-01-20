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Kudüs'te gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldı

Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Türk Bayrağı açıp fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan, aralarında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı'nın da bulunduğu 6 işadamı gece geç saatlerde salıverildi. Gruptaki işadamlarının yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:02
Kudüs'te gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldı

Kayseri'den 18 Ocak'ta Kudüs'e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibi rehberleri Süleyman Borazan öncülüğünde 6 Türk işadamı ve kafilede bulunanlar MÜSİAD Kayseri yazılı bir döviz ile Türk Bayrağıyla Mescid-i Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi.

İsrail polisi kalabalık Kayseri grubundan MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili ve aynı zamanda MÜSİAD 4'üncü dönem eski başkanı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ile işadamları; Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı'yı El Halil Kapısı yakınlarındaki Davit Polis merkezine götürerek gözaltına aldı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER YAPILDI

İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Olayın Kayseri'de duyulmasının ardından TOBB ve MÜSİAD Genel Merkezleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konudan haberdar edildi

Yapılan diplomatik girişimlerin ardından 6 Kayserili işadamı gece yarısı kefaletle salıverildi. 6 Kayserili işadamı, yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacak.

MÜSİAD'DAN TEŞEKKÜR

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu konudaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kudüs'ün özgürlük meselesinde Türkiye'nin gururlu ve vakur duruşunu sergileyen MÜSİAD heyetine, aileleri ve yakınlarına 'Geçmiş Olsun' dileklerimizi iletiriz. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanlar'ın mücadelesine destek olmak; imanımızın gereğidir. İş adamları olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecektir."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:02
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  2. Kudüs
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