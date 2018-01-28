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Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında iki servis aracının çarpışması sonucu yaşanan kazada çok sayıda ölü yaralı olduğu bildirildi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:51
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir - İznik yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yola savrulurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:51
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