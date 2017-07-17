Köprü öyle değil böyle kapatılır!

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla meydanlara inan milyonlarca vatan sevdalısı, kanlı 15 Temmuz kalkışmasının yıldönümünde alçak darbecilere lanet yağdırdı, şehit ve gaziler için dualar etti. İstanbul’dan Konya’ya, Edirne’den Erzurum’a, Antalya’dan Kars’a, Trabzon’dan Diyarbakır’a cennet vatanın her noktasında oluşan mahşeri kalabalığı Akit’e değerlendiren siyasiler, “Milletin vatan hainlerine, darbecilere ve darbenin arkasındaki şer odaklarına mesajı net: Biz yürürsek siz kaçacak yer bulamazsınız.”

AYDEMİR: TANKA KARŞI YÜRÜYENLER VE BOŞ YOLLARDA YÜRÜYENLER

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, boş yollarda elini kolunu sallayarak yürüyenlerle, tanklara ve toplara göğsünü siper edip yürüyenlerin farkının bir kez daha görüldüğünü, dünkü etkinliklerin dünyaya bir mesaj niteliğini taşıdığını belirtti. AK Parti’li vekil İbrahim Aydemir, “Yıl dönümünde milletçe, 15 Temmuz milli şahlanışının son yansımasını bir daha en haşmetli, en görkemli görüntülerle bütün bir dünyaya göstermiş olduk. Sadece ülkemizde değil, milletimizi ifade eden tek bir ferdin olduğu yerde dahi bu özel güne ait milli duruş sergileyen milletimize şükran borçluyuz.” diye konuştu. Aydemir, “Milli vicdan boş yollarda elini kolunu sallayarak yürüyen tatlı su kabadayıları ile, tanka, topa, tüfeğe göğsünü siper edip yürüyenlerin farkını da fark ettirmiştir. Bu fark dünya döndükçe duracak ve bu asil, imanlı millet tek bir yürek olarak, birliğini bütünlüğünü koruyup, başta FETÖvari iblis yapılar olmak üzere millet düşmanı oluşumlara karşı ölümcül darbesini vuracaktır. 15 Temmuz 2017’deki yürüyüş ve nöbetteki mahşeti kalabalık, darbecilere, vatan hainlerine ve yurt dışındaki şer güçlerine verdikleri mesaj ‘Biz yürürsek siz kaçacak yer bulamazsınız’ olmuştur. İstanbul’un mesajı ise darbecilere ‘Köprü öyle kapatılmaz, böyle kapatılır’dır.” ifadelerini kullandı.

GÜNDOĞDU: MİLLETİN ‘REİS’İNE NASIL SAHİP ÇIKTIĞINI GÖRDÜK

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ülkedeki her kesimden, her görüşten vatandaşın 15 Temmuz yürüyüşlerinde omuz omuza verdiğini belirtti. “Bu atmıosfer milletin kendi vatanına, bayrağına sahip çıktığını göstyeriyor.” diyen Metin Gündoğdu, “7’den 70’e herkes meydanlardaydı. İstanbul’daki mahşeri kalabalık kelimelere sığmayacak derecede, tarifi mümkün olmayan bir kalabalıktı. Orada milletin bayrağına, devletine ve Reis’ine nasıl bağlılık ve kararlılıkla sahip çıktığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın bir hareketiyle bütün milletin nasıl meydanlara döküldüğünü gördük. Millet, Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyen şer güçlere karşı Başkomutanının etrafında kenetlenmiştir. “ şeklinde konuştu.

ADAN: GÜN AYNI SAFTA OLMA GÜNÜDÜR

15 Temmuz’un yıl dönümünde milyonlarca vatandaşın meydanları doldurduğu hissin birlik ve beraberlik duygusu olduğunu kaydeden MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, “Türkiye’nin hiçbir meselesi bir parti meselesi değildir. Dışarıdan ve içeriden gelişmelere baktığımız zaman Türkiye’nin hedef seçildiğini görüyoruz. Bu düşmanlara karşı Türkiye’yi güçlendirecek tek olgu birlik ve beraberliktir. Milletimiz bu yüksek ahlakı ortaya çıkaran iradesiyle dünyaya örnek olmaktadır.” dedi. Partisinin 15 Temmuz’dan bu yana milletin birliğiyle terörün üzerine gidilebileceğini aktaran MHP’li Adan, şöyle devam etti: “Bazen Türkiye ile ilgili aynı partide olmayabiliriz ama aynı safta olmamız gereken anlar olur. Bugün Türkiye’de aynı safta olma gereği vardır; bayraktan, devletten yana, PKK’ya, PYD’ye, FETÖ denen alçak örgüte, bunlarla işbirliği yapan dünyadaki bazı güçlere karşı bir birlik ve beraberliği temsil eden irade her zaman güçlü olmuştur, güçlü olacaktır. Allah milletimizin birliğini, dirliğini bozmasın.”

FARUK ARSLAN

