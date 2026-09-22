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Yerel Geri manevra faciaya dönüştü! 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Yerel

Geri manevra faciaya dönüştü! 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

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Hatay Payas'ta bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan kazada, bahçede oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.

 

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Çocuğu ezen otomobilin sürücüsünün ve yanındaki şahsın kazayı fark etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kazada yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı anbean kameraya yansıdı.

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