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Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

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Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

Galatasaray devre arasında orta sahaya takviye yapacak. Ve listede bulunan isimlerden birinin Reims forması giyen Yaya Fofana olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

Galatasaray kış döneminde merkez orta sahayı güçlendirmek istiyor. En önemli hedef; Trabzonspor'dan Fiorentina'ya giden Oulai... Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde Reims forması giyen Yaya Fofana'nın da bulunduğu öğrenildi. Fofana da tıpkı Oulai gibi Fildişi Sahili vatandaşı...

#2
Foto - Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

22 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini karşılıyor. Bu sezon Ligue 2'de çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Yaya Fofana'nın asıl yeri merkez orta saha olsa da 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Ve bu sezon 10 numarada kullanılıyor.

#3
Foto - Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

1.80 boyundaki oyuncunun Reims ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

#4
Foto - Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana

Reims Yönetimi'nin, 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı konuşuluyor. Galatasaray, alternatiflerde sorun çıkması durumunda Yaya Fofana'ya ciddi bir teklif sunabilir.

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