Büyük bombayı patlatacaklar: Galatasaray'da sürpriz isim: Yaya Fofana
Galatasaray devre arasında orta sahaya takviye yapacak. Ve listede bulunan isimlerden birinin Reims forması giyen Yaya Fofana olduğu öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray devre arasında orta sahaya takviye yapacak. Ve listede bulunan isimlerden birinin Reims forması giyen Yaya Fofana olduğu öğrenildi.
Galatasaray kış döneminde merkez orta sahayı güçlendirmek istiyor. En önemli hedef; Trabzonspor'dan Fiorentina'ya giden Oulai... Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde Reims forması giyen Yaya Fofana'nın da bulunduğu öğrenildi. Fofana da tıpkı Oulai gibi Fildişi Sahili vatandaşı...
22 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği "genç yabancı" kriterini karşılıyor. Bu sezon Ligue 2'de çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Yaya Fofana'nın asıl yeri merkez orta saha olsa da 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Ve bu sezon 10 numarada kullanılıyor.
1.80 boyundaki oyuncunun Reims ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Reims Yönetimi'nin, 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı konuşuluyor. Galatasaray, alternatiflerde sorun çıkması durumunda Yaya Fofana'ya ciddi bir teklif sunabilir.
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