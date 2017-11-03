Buna da tasmayı takmışlar! Theresa May'den 'Balfour' açıklaması: Öncü rolümüzden gurur duyuyoruz

AA'nın haberine göre, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü dolayısıyla Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığının başkent Londra'daki tarihi Lancaster House yerleşkesinde, Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild ile Balfour ailesinin bugünkü temsilcisi Roderick Balfour'un ev sahipliğinde akşam yemeği verildi.

Yemeğe, Tasmalı Başbakan Theresa May'in yanı sıra katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, eski ABD Dışişleri Başkanı John Kerry, Anglikan Kilisesi lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Birleşik Krallık'taki bazı diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte konuşan Theresa May, Arthur Balfour tarafından kaleme alınan ve tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektubun, "tarihin en önemli mektupları" arasında yer aldığını söyledi.

May, "Olağanüstü bir ülkeyi doğuran bir mektup ve bir Yahudi vatanının gerçekleşmesine yardımcı olan kapıyı en nihayetinde açan bir mektup." ifadesini kullandı.

Deklarasyonun bugün halen birçok kişi için hassas bir konu olduğunu dile getiren May, buna karşın mektubun bu hassasiyetleri gözardı da etmediğini belirtti. Deklarasyondaki "Yahudi olmayan toplulukların sivil ve dini haklarının hiçbir şekilde etkilenmemesi gerektiği" ifadesine dikkati çekti.

Özür Dilemiyoruz, Gurur Duyuyoruz

May, "Bazıları bu mektup dolayısıyla özür dilememiz gerektiği önerisinde bulunurken, ben ise 'kesinlikle hayır' diyorum. İsrail devletinin kurulmasında oynadığımız öncü rolümüzden gurur duyuyoruz. Burada Başbakan Netanyahu ile birlikte olmaktan, İsrail'e desteğimizi açıklamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca İsrail ile inşa ettiğimiz ilişkiden dolayı da gurur duyuyoruz. Balfour'un 100. yılını anarken, bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması için sabırsızlanıyoruz." dedi.

"Her iki tarafın da tavizler vermesi gerekecek"

Barış anlaşmasının, yaşanabilir ve egemen bir Filistin Devleti'nin yanı sıra güvenli ve müreffeh bir İsrail'in olduğu iki devletli çözüme dayalı olması gerektiğini söyleyen May, "Birbirimize karşı dürüst olalım; bu amaca ulaşmak için gerçekçi bir şansa sahipsek, yeni yerleşimlerin inşasına son verilmesi ile Filistin'in tahriklerinin sona erdirilmesi dahil olmak üzere her iki tarafın da tavizler vermesi gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Yemek organizasyonu ve katılımcılara protesto

Yemek organizasyonu ile katılımcılar, etkinliğin düzenlendiği Lancaster House yakınında toplanan Filistin destekçisi gruplar ile siyonizm karşıtı Yahudiler tarafından protesto edildi.

Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük", "Filistinliler için adalet" ve "İsrail'in işgali son bulsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail bir terör devletidir" ve "Netanyahu kendinden utan" diye slogan attı.