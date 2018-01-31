Terör partisinin sözde milletvekili, kahraman Mehmetçik'i açıkça tehdit etti
PKK'nın siyasi ayağı HDP'den bir skandal açıklama daha geldi. Kürt halkını temsil etme bahanesiyle her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan ve Kürt halkının değil terörün safında yer alan HDP, Zeytin Dalı Harekatı'nın sürmesi halinde "Anadolu'ya daha çok cenaze gelecek" diyerek aklınca Mehmetçik'i tehdit etti.31 Ocak 2018 Çarşamba 09:14
Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde milletvekilleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüşlerini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yaptığı bilgilendirmeden sonra kürsüye çıkan bazı vekiller harekata destek verirken bazı sözde vekiller de operasyonların durmasını istedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den Zeytin Dalı Harekatı'na gelen tepki, dinleyenleri şaşırtmadı. HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, küstah sözlerle aklınca kahraman Mehmetçik'i tehdit etti.
"CENAZELER DAHA FAZLA GELEMEYE DEVAM EDECEK"
Kürsüye çıkan HDP Van Millletvekili Bedia Özgökçe Ertan; operasyonların hemen durmasını gerektiğini belirterek, "Afrin operasyonu devam ettikçe bu ülkenin halkı daha da yoksullaşacak, Anadolu’nun o yoksul evlerine cenazeler daha fazla gelmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
"MİLYONLARCA DOLAR BEDEL..."
Küstah bir şekilde tehditvari açıklamalar yapan HDP'li vekil, "Afrin için kalkan her uçağın, atılan her bombanın binlerce, milyonlarca dolar maliyeti vardır." diye konuştu.
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Müslim 17 dk önce Vatan olmayınca dollarlara ne yapacağız? Kus23 dk önce Suna bak insan gorunuyor ama aslin da bir domus Abdo23 dk önce Ulan bedia ilk cenaze senin ocagina gelsin ateş dúşsün ocağına , için yansın vatan haini ermeni soylu pislik Hayrettin Amasya34 dk önce ASalağım senin için bile insan üzülüyor Anadolu ya gelenlerin ne olduğundan haberin yok.Onlar yüzü suyu hürmetine yaratılan bu dünyanın efendisine komşu olacak yıldızlar.Peki sen ne olacaksın? Şüpeci58 dk önce Birincisi, en çok cenaze bu fakir edebiyatı yapan çapulculardan. İkincisi de, bizim mühimmatın maliyetini hesap edeceğine, bedava aldığını düşündüğün abd silahlarının bedelini sen nasıl geri ödeyeceksin bunu düşün. Abd becermeyeceği kişinin önüne yem dökmez Kadir bashoruz58 dk önce Bu vekil neyin hesabini yapiyor 40 yildir ne kadar sehit oldu birkere olsun kinadinizmisizler ne memleketi ne askeri dusunmuyorsunuz tabi birileri size hukmediyor kader bu basa gelen cekilir boyle nasihatlara itibar etmez ulkemnasil sessiz kalir boyle tehlike varken sizde susin konusmayin susun ihsan58 dk önce ölenler şehit sizin gibi din ve vatan düşmanları ile savaşıyorlar siz kendinize bakın leşsiniz leş Oguz1 sa önce İt sıkışmadan havlamaz.Abd de yanlarında söz verdiği gibi savaşmıyor daha dogrusu savasanıyor,simdi onlar için bos bos havlayıp Türkiye kürtleri öldürüyor propagandası zamanı. Murat1 sa önce Boş laf, terör bitecek. Aşağılık vekil serkan aydin 1 sa önce allah korusun eger daha cok sehit cenazesi gelirse eger o zaman sen ve senin gbi vatan hainkerisokağabile cikamiycaksiniz ben bunu bilir bunu söylerim..hodri meydan..elmi yaman beymi yaman bakalim..bu ulkeyi parcalatmiycaz kimseyede yar etmiycez..