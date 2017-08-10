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Harekete geçtiler operasyon başladı

Irak ordusu, Enbar'ın batısındaki çöl bölgeleri DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlattı

10 Ağustos 2017 Perşembe 23:59
Harekete geçtiler operasyon başladı

Irak ordusunun Enbar'ın batısındaki çöl bölgesinde konuşlanan DEAŞ unsurlarına karşı Haşdi Şabi çatısında yer alan Sünni Aşiret Güçleri ile ortak operasyon başlattığı bildirildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Irak Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Enbar'ın batısındaki çöl bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için Irak ordusu ile Sünni Aşiret Güçleri'nin yer aldığı bir operasyon başlatıldı." denildi.

3 KİLOMETRE KADAR YAKLAŞTILAR

Operasyonun iki cepheden başlatıldığına işaret edilen açıklamada, "Irak güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu çöl bölgesinde bulunan Anva ve Rava adlı yerleşim merkezlerine 3 kilometre kadar yaklaştı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Enbar'ın çöl bölgelerinde başlatılan operasyonda şimdiye kadar "11 DEAŞ militanının öldürüldüğü, 3'ünün yakalandığı, bomba yüklü 3 motosiklet ve bir araç ile 22 el yapımı bombanın imha edildiği" aktarıldı.

Öte yandan Sünni Aşiret Güçleri çatısı altında yer alan Ketaib Hamza Komutanı Rıbah el-Mıhlavi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar'ın batısındaki çöl bölgesinde başlattıkları operasyonda 20 DEAŞ militanının öldürüldüğünü ileri sürdü.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Mıhlavi, söz konusu operasyonda kendi saflarından da 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

İNTİHAR BOMBACISI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Enbar Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Tümgeneral Muhammed el-Fılahi de Enbar'ın batısındaki iç göçmenleri hedef almak isteyen DEAŞ'ın bir intihar bombacısının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

DEAŞ'lı teröristin iç göçmenlerin arasına karışarak üzerindeki bombayı infilak ettirmek istediğini kaydeden Fılahi, "Ancak güvenlik güçleri tarafından fark edilince, bombaları erken patlattı. Neticede herhangi bir can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.


Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 23:59
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