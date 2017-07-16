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Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde’de bulunan kabri, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

16 Temmuz 2017 Pazar 07:15
Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Fransa’da yaşayan gurbetçi Davut Çavdar, “Kardeşimi ziyarete geldik, vatanımızı kurtardı. Burada olduğumuz sürece her zaman geliyoruz” dedi. 8 yaşındaki Sara Çıplak ise, “O bir kahraman, bütün polislerimizi, ülkemizi o korudu. Onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 07:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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