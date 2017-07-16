Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
Terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in memleketi Niğde’de bulunan kabri, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.16 Temmuz 2017 Pazar 07:15
Fransa’da yaşayan gurbetçi Davut Çavdar, “Kardeşimi ziyarete geldik, vatanımızı kurtardı. Burada olduğumuz sürece her zaman geliyoruz” dedi. 8 yaşındaki Sara Çıplak ise, “O bir kahraman, bütün polislerimizi, ülkemizi o korudu. Onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.