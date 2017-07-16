Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Fransa’da yaşayan gurbetçi Davut Çavdar, “Kardeşimi ziyarete geldik, vatanımızı kurtardı. Burada olduğumuz sürece her zaman geliyoruz” dedi. 8 yaşındaki Sara Çıplak ise, “O bir kahraman, bütün polislerimizi, ülkemizi o korudu. Onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.