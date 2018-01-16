Hâlâ üç maymunu oynuyorlar

Bor Eski Kaymakamı Muammer Balcı’nın kendi rızasıyla çekilmiş ahlak dışı görüntülerini yayınlayan Niğde Muhabirimiz Dursun Suna’nın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hiçbir tepki vermeyen meslek kuruluşları basın özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını halen seyrediyor. MİT TIR’ları kumpasının medya ayağının önemli isimlerinden Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmaları sonrası ortalığı ayağa kaldıran, kumpasın bir diğer önemli ismi Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünün en önünde yer alan, Ahmet Şık’ın serbest bırakılması için Silivri’de kamp kuran Çağdaş Gazeteciler Derneği, Basın Konseyi, Basın Enstitüsü Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Basın İş Sendikası, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası, Haber sen, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Suna’nın özgürlüğünün elinden alınmasına ise kör kaldı.

Pisliği yapana değil yazana hapis!

TEK TEPKİ NİĞDE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN

Tek suçu gazetecilik yapmak olan Suna’nın tutuklanmasına tek tepki Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nden geldi. Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Alpaslan Düzgün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Dursun Suna’ya verilen ceza örnek bir ilçenin en üst düzey örnek olması gereken kamu yöneticisinin her cürmü ve iffetsizliği yapmasına izin ve ödül, toplumsal denetim mekanizması olan medyanın toplum ahlakını koruma rolünü yerine getirmesine verilen bir cezadır. Bu arkadaşımız zor koşullarda yıllardır doğru, dürüst ve basın kanunu ve ahlakına uygun gazetecilik yapmaktadır. Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin (NGC) dürüst ve güvenilirliğine itibar edilerek yönetim kurulu üyemiz ve saymanımızdır. Bor İlçesinde büyük bir infial oluşması üzerine, sadece mesleğini ve görevini yapmak için, gazeteciliğinde ötesinde sorumlu bir vatandaş olarak, o dönemdeki gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarı rahmetli Hasan Karakaya’ya konuyu iletmiş, gazeteci Hasan Karakaya kendi köşesinde bu konuyu yorumlamıştır. Bu ceza, ahlaksızlığa ödül ve geçit, kamu vicdanı ve toplumsal ahlakımıza vurulmuş ağır bir darbedir.”

Yanlıştan dönülsün

Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’