İskilipli ve Esad Hoca dualarla anılıyor

HARUN SEKMEN/İSTANBUL - İskilipli Atıf Hocanın ebediyete intikalinin 92. sene-i devriyesindeyiz. Şapka Kanunundan iki sene önce yazdığı bir eser nedeniyle dönemin “Üç Alileri” olarak bilinen heyetin yönettiği mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat 1926’da idam edilerek şehitler kervanına katıldı. Şubat’ın şehadet ayı olduğunu tescil edercesine 1926’nın 4 Şubat günü idam edilen İskilipli Atıf Hoca, Müslümanların gönlünde ise adeta devleşti.

Evrensel bir hukuk kuralı olan “suç ve cezanın geriye yürümezliği” ilkesinin hiçe sayıldığı bir yargılama sonrası idam cezasına çarptırılan İskilipli Atıf Hoca, 4 Şubat 1926’da Ankara Ulucanlar’da idam edildi. Aradan 92 yıl geçmesine rağmen milletin gönlünde aziz hatırası yaşayan İskilipli Atıf, dava adamlığının da sembol ismi olarak tarihe geçti.

BEŞERİ VE İSLAMİ İLİMLERE HAKİMDİ

Bir diğer Şubat ayı şehidi ise Mahmut Esad Coşan Hoca. Müslümanların üzerinde estirdikleri zulüm fırtınasını bin yıl sürdürmekle tehdit eden 28 Şubat darbesinin mimarlarınca adeta sürgüne mahkum edilen ve vatan hasreti yaşatılan Mahmud Esad Coşan Hocaefendi vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor. Ümmet coğrafyasında İslam kandilleri yakan Coşan Hoca, ömrünün her anını Kur’an’a göre yaşadı. Eyüp mezarlığında medfun bulunan Coşan Hoca’nın mezarı her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilerek kabri başında dualar okunmakta.

YOLU YOLUMUZDUR

İskilipli Atıf Hoca’nın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle de yurdun birçok yerinde anma programları düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi İmam Hatipler Komisyonu İskilipli Atıf Hoca’nın Şehadetinin 92. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şubesi İmam Hatipler Komisyon Başkanı Ömer Faruk Çağrıcı, İskilipli Atıf hocanın Şehadetinin 92. yıl dönümünde başta İskilipli Atıf Hoca olmak üzere, İslam uğruna, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz.

4 Şubat 1926’da İskilipli Atıf Hoca inandığı değerler uğruna hiç çekinmeden şehadet şerbetini içmiştir. Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi olarak, onun yolu yolumuzdur diyoruz” dedi.