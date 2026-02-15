  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’de 6 sondaj, Somali’de dev keşif: 2026 enerjide Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay iddia Türkiye'den 6 bin kilometre uzaklıktaki ülkede dengeleri değiştirecek hamle: Türk tankları ülkeye girdi Müjde gibi müjde geldi taraftara: Fenerbahçe tek yürek seçim değil gelecek: Bu hamle konuşulacak... Dengeleri değiştirecek hamle atılacak mı? Asprilla'ya 22 milyon euro verilecek mi? Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler! Türkiye'den 48 tane Kaan alacaklardı! Uçak gemisi hibe edildi Herkesin alay konusu oldu: İşte en çok değiştirilen soyadı! Bunu yapmayın! Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bulaşık makinesini doldururken... Nottingham Forest yeni teknik direktörünü resmen açıkladı! Vitor Pereira'nın ilk maçı Fenerbahçe
Spor
7
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Nothingam Forest, daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Victor Pereira ile anlaştı.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

Kulübün açıklamasında, Portekizli çalıştırıcıyla 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtilerek Pereira'ya, teknik ekipte Filipe Jorge Monteiro Almeida (Yardımcı Antrenör), Luis Miguel Moreira Da Silva (Yardımcı Antrenör), Bruno Filipe Araujo De Moura (Fiziksel Performans ve Rakip Analizi Sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes'in (Rakip Analisti) eşlik edeceği bilgisi verildi.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

27 puanla 17. sıradaki Nottingham Forest, Premier Lig'de tek sezonda dört farklı teknik direktörle çalışan ilk takım olarak tarihe geçti.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

Pereira ve Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri Fenerbahçe'de daha önce iki dönem (2015-2016, 2021) görev alan Pereira'nın Avrupa sahnesinde eski takımına rakip olması bir dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran Jose Mourinho'yu akıllara getirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

Sarı-lacivertli kulüp ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesinin ardından yollarını ayırmıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

Fenerbahçe'nin başında 15 ay görev yapan Mourinho, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan Benfica ile 2 yılık sözleşme imzalamıştı.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin rakibine sürpriz hoca! Premiere Lig tarihine geçtiler!

Türkiye temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü 2021'de yollarını ayırdığı Pereira'nın ekibi Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi
Gündem

Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi

Her fırsatta “yeşil siyaset” vurgusu yapıp çevreci geçinen, üstelik zeytinlikler üzerinden “doğa dostu” imajı çizmeye kalkan CHP bu kez fena..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...
İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür

İletişim Başkanı Duran, İstanbul’da uluslararası medya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin küresel krizlerdeki kilit rolünü ve yen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23