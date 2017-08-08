Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın son bölümünde ise topla çalışmalar yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah ve akşam olmak üzere yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.