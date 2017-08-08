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Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti.

08 Ağustos 2017 Salı 21:54
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanın son bölümünde ise topla çalışmalar yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah ve akşam olmak üzere yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:54
  1. Galatasaray
  2. Kayseri
  3. Florya Metin Oktay Tesisleri
  4. Kayserispor
  5. Metin Oktay
  6. Galata
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