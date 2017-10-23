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Film festivalinde 'gerilla' skandalı

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma seçkisindeki "İnsan Seli" isimli belgeselin gösterimi yarıda kaldı. PKK'lı teröristlere 'gerilla' dendi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:14
Film festivalinde 'gerilla' skandalı

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, Yarışma filmlerinden Çinli sanatçı Ai Wei Wei'nin İnsan Seli (Human Flow) isimli belgesel filminin gösterimi yarıda kaldı.

Festival kapsamında Çin-Almanya yapımı belgesel, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gösterildi.

Gösterim sırasında filmin Türkiye ile ilgili kısmındaki bir röportajda, röportaj yapılan kişinin "Türkiye de Suriyeliler için bir şeyler yaptı." anlamına gelen sözleri üzerine seyirciler, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeliyi misafir ettiğini belirterek, tepki gösterdi.

"SENKRONİZASYON SORUNU"

Bu esnada filmde sekronizasyon (görüntü, ses ve altyazı uyumsuzluğu) sorunu yaşanırken, röportajı veren kişinin konuşmasının alt yazısında PKK terör örgütü üyelerinin "gerilla" olarak yazılması üzerine tepkiler arttı.

Festival yetkilileri filmi yarıda keserek, sekronizasyon sorununun çözülmesinin ardından filmin ilerleyen günlerde yeniden gösterileceği açıklamasını yaptı.

Temel olarak küresel göçmen krizini konu edinen belgesel, 65 milyon insanın savaş, açlık ve iklim değişikliği gibi nedenlerle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor.

Çekimleri Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye ve Türkiye'de yapılan belgeselin yönetmenliğini Çinli sanatçı Ai Wei Wei üstleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:14
  1. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali
  2. İnsan Seli
  3. Çin-Almanya
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