Fatih Terim’in karıştığı kavgada Selahattin Aydoğdu ifadeye çağrıldı

Geçtiğimiz gün Alaçatı'da restoran işleten Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin ile Selahattin Aydoğdu arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Fatih Terim'de dahil olmuştu. Çeşme'ye gelen Fatih Terim, Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilmişti.

Yaşanan bu olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalardan dolayı Aydoğdu, ifadesine başvurulmak üzere Çeşme Emniyeti'ne çağrıldı. Aydoğdu’nun, ifade verdikten sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.