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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak annesinin rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

28 Temmuz 2017 Cuma 10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne Fahriye Özgül Destici'nin sağlığı ile ilgili bilgi alırken geçmiş olsun dileklerini iletti. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetlerinden dolayı kendilerine  teşekkür etti.

Solumun yetmezliği çeken Destici'nin annesi Fahriye Özgül Destici geçtiğimiz gün Eskişehir Devlet Hastanesi'nden helikopter ambulans ile Ankara Atatürk Hastanesi'ne getirilmişti.

Fahriye Özgül Destici'nin tedavisi hala devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 10:36
  1. bbp
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