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Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz turnuvası

Denizli’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:07
Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz turnuvası

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Denizli İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi. 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında şehit ve gazi olan vatanseverleri anmak için düzenlenen masa tenisi turnuvası Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Salonu’nda yapıldı. 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan turnuvanın ikinci gün programına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve davetliler katıldı. Küçükler ve yetişkinler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 200 dolayında sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde düzenlenen küçükler kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık tarafından verildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:07
  1. Denizli
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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