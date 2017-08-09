Çin'de peş peşe büyük depremler

Yeryüzünün en kalabalık ülkesi Çin, peş peşe büyük depremlerle sarsıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinde akşam saat 21.19'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geniş bir alanda hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 13 can kaybı var. Reutershaber ajansı, yaşamını yitirenler arasında altı turist bulunduğunu ve bir otelin resepsiyon bölümünün enkaza döndüğünü bildiriyor.

Depremin merkez üssü Guangyuan kentine 200 kilometre mesafede. Bu nokta, turistlerin yoğun şekilde ziyaret ettiği Ciucaygou'ya hayli yakın. Büyük şelaleleri ve karstik yer şekilleriyle ünlü Ciucaygou, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri.



Yarı resmi Şinhua haber ajansı, deprem bölgesinden 31 bin 500 turistin tahliye edildiğini bildiriyor.

Reuters ve AP'nin geçtiği fotoğraflarda, çok sayıda turistin Jiuzhaigou havalimanında beklediği görülüyor.



Çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede yaralanan 175 kişi hastanelere taşındı. Kurtarma ekipleri, enkazları daha iyi inceleyebilmek için insansız hava araçları kullanıyor.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi 6.6 ile sallandı

Çin'in Sincan Uygur Bölgesi'nde de Sabah saatlerinde deprem oldu.

Resmi televizyon, Kazakistan sınırına yakın noktada gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda 19 yaralı olduğunu duyurdu.

Çin, geniş coğrafyasıyla birkaç koldan fay hattının geçtiği bir ülke. Sıçuan'da 2008 yılında meydana gelen depremde 70 bin insan hayatını kaybetmişti.