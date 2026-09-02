Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

Quentin Timber'ın Beşiktaş'a değil de Premier Lig'e gitmek istemesi yüzünden geri adım atan siyah-beyazlılar, gözünü Hollanda'dan ayırmıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlıların şimdi de yine Feyenoord menşeli Gjivai Zechiël'i yakından takip ettiği bildirildi. İddialara göre birkaç hafta önce Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Feyenoord altyapısından tanıdığı orta saha oyuncusuna kefil olması üzerine 10 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Feyenoord o dönemde 13 milyon euro istiyordu.