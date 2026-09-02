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Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

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Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

#1
Foto - Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

Transfer sezonu Avrupa'da bitti. Ama Türkiye'de devam ediyor. Fırsat transferi kovalayan Beşiktaş, bir yandan da istediği oyuncular için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefinde Gjivai Zechiël var. Daha önce de istenen ancak bonservisinde anlaşılamayan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncu için şimdi şartlar daha da zorlaştı.

#2
Foto - Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

Quentin Timber'ın Beşiktaş'a değil de Premier Lig'e gitmek istemesi yüzünden geri adım atan siyah-beyazlılar, gözünü Hollanda'dan ayırmıyor. Gelen bilgilere göre siyah-beyazlıların şimdi de yine Feyenoord menşeli Gjivai Zechiël'i yakından takip ettiği bildirildi. İddialara göre birkaç hafta önce Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Feyenoord altyapısından tanıdığı orta saha oyuncusuna kefil olması üzerine 10 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Feyenoord o dönemde 13 milyon euro istiyordu.

#3
Foto - Hiç akla gelmeyecek bir transfer hamlesi daha! 3 ile başlanmıştı şimdi 5'lerde... Şok detay ortaya çıktı

O zamandan beri Zechiël'in değeri, gösterdiği performans sonrası iyice arttı. Hollanda kulübünün talepleri de bu nedenle yükseldi. Alanyaspor yenilgisi sonrasında Beşiktaş'ın yeniden harekete geçtiği, ancak daha önce 3 milyon euro olan farkın şu anda en az 5-6 milyon euro'ya çıkacağı iddia ediliyor.

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