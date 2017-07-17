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Darbe sanığının yakını duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle girmek istedi!

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
Darbe sanığının yakını duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle girmek istedi!

Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincancezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlandı. Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.

Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince alınıp polise teslim edilen Emirhan B, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi. Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B, ifade işlemleri için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var. Bu tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz." şeklinde itirazı üzerinde taraf avukatları arasında tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti, tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Sonra sanığın duruşmaya katılmaktan vazgeçtiğini belirtmesi üzerine sanık Güçlü, duruşma salonundan cezaevine götürülmüştü.

14 Haziran'da ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasına ilişkin, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:35
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  • MehmetMehmet47 dk önce
    Ey adalet Bakanlığı.Türkiye de savcıların masa çalıştığını düşünüyorum.Savcılar sokağa inip,dedektif usulü çalıştıkların da daha hakkaniyetli sonuçlar alacaklarına inanıyorum.
  • aliali1 sa önce
    Fetulşeytanın müridi darbeciden gördü uygulamaya koydu ceza olarak 6 ay tişörtüne vatanhaininin yeğeniyim yazılı tişört giyme cezası verilsin mademçok meraklı it soyu
  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Bir gecede bu düzenleme yapılır alt tarafı turuncu bir tulum,adalet bakanı bozdağ bunu hemen yapabilir meydanlarda reis söz verdi bu iş idam gibi sallantıya bırakılacak adım gibi eminim adalet bakanının öncelikli işi bu olmalı kandırmayın artık bu milleti,bir gecede bu iş biter bunun için hazırlıklar başlatılmalıymış fala filan alt tarafı turuncu kıyafet ya hazırlığınızı yiyeyim
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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