Beşiktaş en çok savunma oyuncularından kazandı

Fikret Orman yönetiminde, futbolcu satışlarından da para kazanma stratejisiyle hareket eden siyah-beyazlı kulüp, Orman döneminde 18 futbolcuyu bonservisiyle başka kulüplere verdi.



Beşiktaş, bu çalışmaları sırasında savunmadan 9 ismi başka kulüplere gönderirken, dörder kaleci ve orta saha ile 1 forvet oyuncunun satışından para kazandı.



Savunmadaki gelir 22 milyon 725 bin



Siyah-beyazlı kulüp, savunma oyuncularının satışından toplam 22 milyon 725 bin avro bonservis bedeli aldı.



Beşiktaş; 2015’ten itibaren Ersan Adem Gülüm, Alexis Delgado, Luiz Rhodolfo ve Marcelo Guedes’i başka kulüplere verdi. Atınç Nukan’ın transferinde 5 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar; Ersan’ı 7 milyon avro karşılığında Çin’e gönderdi. Geçen sezonun başında 400 bin avro bonservis bedeliyle Alexis Delgado’nun İspanya’ya gitmesine izin veren Beşiktaş, bu sezonun başında ise Marcelo’yu 7 milyon ve Rhodolfo’yu da 1 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle sattı.



Siyah-beyazlı kulüp, Atınç Nukan’ın 2015-2016 sezonunda formasını giydiği Leipzig’in Almanya 1. Ligi’ne çıkmasının ardından 1 milyon avroyu daha kasasına koymaya hak kazandı.



Beşiktaş, ayrıca Erkan Kaş ile Tanju Kayhan’ı 375’er bin, Furkan Şeker’i 100 bin ve Sezer Özmen’i de 75 bin avroya başka kulüplere gönderdi. Siyah-beyazlı kulübün savunma oyuncularından elde ettiği gelir böylece 22 milyon 725 bine ulaştı.



Siyah-beyazlı kulüp, Olympique Lyon’a verdiği Marcelo’nun performansına göre 500 bin avro daha kazanabilecek.



Kalecilerden de kazandı



Orman yönetimi, görevde olduğu dönemde 4 kaleci satışı da gerçekleştirdi.



Allan McGregor’u 1 milyon 746 bin avroyla İngiltere’ye gönderen Beşiktaş, Galatasaray’a transfer olan Cenk Gönen için de 600 bin avro bonservis bedeli aldı. Korcan Çelikay’dan 90 ve Günay Güvenç transferinden 75 bin avro kazanan siyah-beyazlı kulüp, bu bölgedeki satışlardan 2 milyon 511 bin avroluk gelir elde etti.



Orta saha 10 milyon 25 bin gelir getirdi



Beşiktaş, orta saha oyuncularından da 10 milyon 25 bin avro kazanç sağlamayı başardı.



Geçen sezonun başında takımdan ayrılmak isteyen Jose Sosa’yı 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Milan’a gönderen siyah-beyazlı kulüp, devre arasındaki Kerim Frei satışından 2 milyon 250 bin avro bedeli kasasına koydu. Beşiktaş, Olcay Şahan’ı da 200 bin avro bedelle Trabzonspor’a verdi. Beşiktaş, Cumali Bişi transferinde de 75 bin avro kazandı.



Forvet tek seferde iyi kazandırdı



Siyah-beyazlılar, bu dönemde forvet hattındaki tek satışı Demba Ba ile yapmasına rağmen önemli bir miktarı kasasına koymayı bildi.



Beşiktaş, İngiltere’nin Chelsea Kulübünden 6 milyon avroyla transfer ettiği Senegalli oyuncuyu 2014-2015 sezonu sonrası 13 milyon avroyla Çin’e gönderdi.



Toplam gelir 48 milyon 261 bin avro



Beşiktaş, son yıllarda futbolcu satışından toplam 48 milyon 261 bin avro gelir elde etti.