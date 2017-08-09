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Besi Organize’de çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarıma Dayalı İhtisas Besi ile Organize Sanayi Bölgesinde yer alacak olan ahırların yapımında çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Besi OSB projesinin hayat bulması için gerekli destekleri sağlayacağız" dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
Besi Organize’de çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. 855 Hektar alan üzerinde kurulacak olan Besi OSB’de genişletilmiş alanlarla birlikte 150 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Şanlıurfa ekonomisi ve tarımına büyük katkı sağlayacak olan Besi OSB’de çalışmalar devam ediyor. Besi OSB’deki incelemelerinin ardından Başkan Çiftçi, OSB’deki tekstil ve ayakkabı fabrikalarını gezdi. Binlerce Şanlıurfalıya iş imkanı sağlayan fabrikaları gezen Çiftçi, işçilerle sohbet edip fabrika yöneticileriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrika gezisinin ardından Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne geçen Başkan Çiftçi, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu’yu ziyaret etti. Aksu, Çiftçi’ye OSB’de yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Besi OSB’ye her zaman destek sağlayacağız

Besi OSB’deki çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek sağlayacaklarını ve Besi OSB’nin bir an önce kurulması için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapacaklarını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi."Şehrimiz adına hayvancılık çok önemli bir faktör ve birçok aileyi ilgilendiren faktördür. Organize anlamında planlanmış olması heyecan verici bir projedir. Proje çok geniş bir alanı kapsıyor. 855 hektarlık bir alanda çalışmalar yapılıyor. Buranın önemli derecede bir su kaynağına ihtiyacı var. Su kaynağını çözmek ve buraya gerekli olan hattın sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve diğer alt yapı konularını inceledik. Alanda projenin bu güne kadar olan yapılanlarla ilgili incelememiz oldu ve burada önemli çalışmalara imza atılmış. Alt yapı çalışmalarından sonra bu proje ki 110 bin genişletme kapasite ile 150 bin büyükbaş hayvana çıkabilecek bir Besi Organize Bölgesidir. Ekonomik anlamda Şanlıurfa’yı büyütebilecek, hayvancılık sektörünü geliştirebilecek ve belkide tüketiciye çok olumlu anlamda böyle projelerin hayat bulmasıyla birlikte yansıması olabilecek projelerdir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak şehrimize yapılan her yatırımı kendi yatırımı olarak gören, hepsinin şehrin kalkınmasında önemli yer olduğuna inanan bir yapıda hareket ediyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile yapacağımız değerlendirmeden sonra hızlı bir şekilde hayat bulabilmesi için ilgili bakanlıklarda takipçisi olacağız. Alt yapı noktasında bize düşen konularda da destek verme noktasında elimizden geleni yapacağız”

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
  1. Şanlıurfa
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Yunus Emre
  4. Ahmet Eşref Fakıbaba
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