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Bedava telefon iki ülke arasında kriz çıkardı!

Samsung'un İran ve Kuzey Kore hariç Kış Olimpiyatlarına katılacak bütün ülkelerin sporcularına bedava telefon vereceğini duyurması üzerine ortalık karıştı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:26
Bedava telefon iki ülke arasında kriz çıkardı!

PyeongChang kentinin 9-25 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak tüm sporculara akıllı telefon hediye edeceğini açıklayan Güney Koreli Samsung şirketinin, ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreli sporcuları bunun dışında tutması Tahran'da boykot çağrılarına neden oldu.

2 ÜLKE DIŞINDA HERKESE TELEFON VERDİLER

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Koreli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile oyunlara katılan tüm ülke sporcuları ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon hediye ederek, organizasyonda her anı belgelemelerini ve dünyayla paylaşmalarını sağlamak istedi.

Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

"DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF, BOYKOT TEHDİDİNDE BULUNDU" İDDİASI

İran resmi ajansı IRNA'da Güney Koreli şirketin kararı 'ahlak dışı' olarak nitelenirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Güney Koreli yetkililere tepki gösterdiği ve boykot tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

"TİCARİ İLİŞKİLERE BÜYÜK ETKİSİ OLACAKTIR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır" dedi.

"HALK BOYKOT BAŞLATABİLİR"

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Ali Ekber Kerimi ise konu hakkında halka boykot çağrısı yaptı. Kerimi, "Halk, Samsung ürünlerine karşı boykot uygulamak için kampanya başlatabilir" ifadesini kullandı.

Güney Koreli şirket, 4 bin adet akıllı telefonu tüm sporculara ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerine sunacağını duyurmuş ancak ABD'nin yaptırımlar listesindeki Kuzey Kore'nin ve İran'ın sporcularına telefon verilmeyeceği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:26
  1. samsung
  2. kuzey kore
  3. bedava telefon
  4. iran

YORUM YAZ

  • Mehmet CanMehmet Can1 sa önce
    Bittin sen EyyyyyyyyyySamsungbittin. Yarın İran ve Kuzey kore seniboykot yapar Şimdi sen bittin. Türkiyede bunları desdekler. İşimiz yok abi Bari iş cıksın bize.
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