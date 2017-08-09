Başkan Karaosmanoğlu: Her insanımız AKUT gönüllüsü olmalıdır

“Kocaeli AKUT teşkilatının hedefi de ülkemize örnek projeler yürütmek olmalıdır” vurgusu da yapan Karaosmanoğlu’na,AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalçı ve AKUT Kocaeli Ekip lideri İzzet Karaköse gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler sunuldular. 2003 yılında kurulan AKUT Kocaeli Ekibi’nin Kocaeli Fuar içerisindeki merkezinde 7 gün 24 saat acil durumlar için hazır olarak varlığını sürdürdüğü bilgisini veren Şalcı, “Kocaeli ekibimiz resmi açılışının yapıldığı günden bu güne 362 arama kurtarma operasyonunda 873 insan ve 11 hayvanın yeniden hayata döndürmenin yanında, ilimizdeki okullar, resmi kurumlar ve özel kurumlara afetlere hazırlık konusunda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmiştir” açıklamasını yaptı.