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Başkan Karaosmanoğlu: Her insanımız AKUT gönüllüsü olmalıdır

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’nin 29 noktasındaki ekipleri ve 2 binin üzerinde gönüllüsü ile yardıma ihtiyaç duyan her canlının yanında yer alan AKUT’un yeni Genel Başkanı Recep Şalcı ve Kocaeli heyetini makamında konuk etti. 1996 yılından itibaren her gün büyüyen ve 21 yıl için de 2 bin 500 operasyon da 2 bin 584 yaşam kurtaran AKUT’un çok önemli bir görevi olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Gençler başta olmak üzere ülkemiz ve kentimizdeki her insanımız muhakkak AKUT üyesi veya gönüllüsü olmalıdır” dedi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
Başkan Karaosmanoğlu: Her insanımız AKUT gönüllüsü olmalıdır

“Kocaeli AKUT teşkilatının hedefi de ülkemize örnek projeler yürütmek olmalıdır” vurgusu da yapan Karaosmanoğlu’na,AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalçı ve AKUT Kocaeli Ekip lideri İzzet Karaköse gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler sunuldular. 2003 yılında kurulan AKUT Kocaeli Ekibi’nin Kocaeli Fuar içerisindeki merkezinde 7 gün 24 saat acil durumlar için hazır olarak varlığını sürdürdüğü bilgisini veren Şalcı, “Kocaeli ekibimiz resmi açılışının yapıldığı günden bu güne 362 arama kurtarma operasyonunda 873 insan ve 11 hayvanın yeniden hayata döndürmenin yanında, ilimizdeki okullar, resmi kurumlar ve özel kurumlara afetlere hazırlık konusunda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirmiştir” açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
  1. Türkiye
  2. Kocaeli
  3. İbrahim Karaosmanoğlu
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