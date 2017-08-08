Aziz Yıldırım TFF'yi bombaladı: Beceriksizler, istifa etsinler!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTV Spor'da %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın konuğu oluyor.



İşte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;



UEFA'nın kriterlerinde sorunlar var. Türkiye gibi orta sınıf ülkeler ile İngiltere, Fransa gibi ülkeleri kıyaslayamazsınız. Diğer ülkelerde devlet desteği ile forma sponsorluğu alınıyor. Gelir olarak gösteriliyorlar. Kim verir 150 milyon Euro forma reklamını.

Biz kulübü borç batağına götürmeyelim diye UEFA ile anlaşma yaptık. Biz transfer yapmasak da bizi görüşmeye çağıracaklardı. Her takımı çağırıyorlar.

''AYKUT KOCAMAN'IN NİYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM''

Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut Kocaman'ın niye gittiğini de bilmiyorum ben. 3 Temmuz, Fenerbahçe'ye çok zarar getirmiştir. Biz hapse girdiğimizde Fenerbahçe'de bir boşluk oluştu tabi. Türkiye'de şike yaptı diye suçlanıyorduk. Fenerbahçe'yi ayakta tutmak için Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Ali Yıldırım, Ali Koç gibi bazı isimler beraberlik içinde Fenerbahçe'yi kötü günlerden kurtarıp iyi günlere götürmek için çalışmalar yaptık. Cezalı olduğumuz maçta 50 bin kadın taraftar geldi maça. Aykut Kocaman o günlerde çok yıprandı herhalde. Çok sorumluluk almıştı.

''ESKİDEN DÜZ BAKARDI, ŞİMDİ DEĞİŞMİŞ AYKUT''

Aykut Kocaman çok değişmiş ama. Eskiden olaylara çok düz bakıyordu. Şimdi daha kapsamlı bakıyor. Kendisini her anlamda geliştirmiş durumda. Aykut hoca ile Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma başladı. Aykut buranın çocuğudur yani. Daha önce de gitti, geldi. Biz yadırgamıyoruz. Fedakarlık yaptık ya da yaptı diyemeyiz

''4 TRANSFER YAPACAĞIZ''

Belki 4 değil daha fazla transfer yapacağız. Kafamdan atarak bunu demedim. Parasal anlamda bir sıkıntımız yok. Gelecek haftaya kadar transferler bitecek. Forma reklamını da bu hafta içinde bağlamış olacağız. Görüştüğümüz 4 futbolcudan en az ikisi bu hafta gelir. Diğer ikisi de sonraki haftaya gelir. Sonra hocanın isteğine göre takviyeler olabilir. Santrofor alacağız. Hücuma dönük bir orta saha alacağız. Sol bek için çalışmalarımız yok ama belki olabilir.

LUCAS LIMA VE BEN ARFA TRANSFERLERİ

Lucas Lima, Santos kulübünün oyuncusu. Santos, oyuncuyu satmak istemiyor. Neymar'ın babası devreye girdi. Lima'yı PSG'ye götürmek istedi ama yapamadı. Santos, satmak istemiyor ama önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyorum.

Ben Arfa'nın takımıyla bir sene daha sözleşmesi var. Kulübünden alacakları olduğunu söylüyor. Toplamda 13 milyon Euro alacağı olduğunu söylüyor. Ancak bu paraları aldıktan sonra bir takımla görüşürüm diyor. Ben Arfa, geçen sezon İstanbul'a Fenerbahçe ile görüşmeye gelmişti. Her konuda anlaşmıştık. Paris'e gidersem gelmem ama dedi. Hakikaten de Paris ile anlaştı.

Ben Arfa ve Lucas Lima için şartlar uygun olursa transfer edebiliriz. Milletin kafalarını karıştırmayalım. Net durumları budur. Biz almak istersek de alacak gücümüz vardır. Onu da söyleyelim.

''VAN PERSIE SAKAT GELMİŞ''

Van Persie transferinden pişman değiliz. Kalitesi tartışılmaz ama sakatlığından dolayı oynayamadı. Sakatlığını da Terranao bizden saklamış. Sakat olduğunu bize hiç söylemedi. İngiltere'de maça gittiğimizde herkes Van Persie diye bağırıyordu. Bu seneyi bizimle geçirecek gibi duruyor.

''OĞUZ KAĞAN İÇİN MANCHESTER CITY'DEN 5 MİLYON EURO!''

Eljif Elmas için 24-25 takım transfer etmek istiyordu. Antic bile transferi bitirmemizde yardımcı oldu. Çok büyük bir yıldız olacak diyorlar. Ajax, Manchester City ve Türkiye'den birkaç kulübün bu çocuğu istediğini biliyoruz. Geleceğinin çok parlak olduğu konusunda hemfikiriz. Oğuz Kağan, 18 yaşında. Manchester City'den onun için geldiler. 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiler, kabul etmedik. Onu da bu sene oynatırsak kimse şaşırmasın.



'CUMHURBAŞKANINA, FETÖ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM''



65 bin forma sattık bu sezon. 4. yıldız da takılırsa, bu daha farklı bir noktaya gelecektir. Cumhurbaşkanı'na en çok FETÖ için teşekkür ederim. Onlarla mücadelesi için.

''TFF'NİN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR, BECERİKSİZLER''

Ocak ayına kadar cezalıyım. Bizim seçtiğimiz yönetim, bizi cezalandırıyor. Görevlerini yapmayıp, bir de bizi cezalandırıyorlar. Size konuşuyorum yine ceza yiyorum. Kulüp internet sitesinden açıklama yapıyoruz yine ceza geliyor. Maçtan sonra açıklama yapıyorum 4 ay ceza veriyorlar. Sportmenliğe aykırı diye bir şey uyduruyorlar, 60 gün ceza veriyorlar. Cezalarım 28 Aralık tarihinde bitiyor. Sırf konuşmuşum diye.

Siz geçen gün önemli bir kupa finali düzenliyorsunuz ama hiç güvenlik önlemi almıyorlar. O finalden sonra TFF'nin istifa etmesi gerekiyordu. Beceriksizler çünkü. Bana şimdi yine ceza verecekler ama olsun, versinler.

Siz Fatih Terim ile anlaşma yaparken aklınız neredeydi acaba? Karşılıklı anlaşarak ayrıldık demiştiniz hani? Adamı sokağa atıyorsunuz üstüne de para veriyorsun. O parayı, sözleşmeyi imzalatan kişi versin. Çocuk oyuncağı değil bu. Kamuoyu ile dalga geçmesinler. Günlük yaşıyoruz biz. Önümüzdeki 4 maçı kaybedelim ne olacak? Ama öyle bir sistem kurarsın ki Türk futbolunun geleceğini kurtarırsın.