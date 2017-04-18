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Arnavutluk: Kosova ile birleşebiliriz

Arnavutluk Başbakanı Rama, Kosova ile birleşebileceklerini söyledi. Başbakan Rama, “Balkanlar, AB’den çok diğer aktörlerin daha nüfuzlu olacağı gri bir bölgeye dönüşecek” dedi.

Arnavutluk: Kosova ile birleşebiliriz
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:10

Arnavutluk Başbakanı Rama, “Politıco” gazetesine verdiği mülakatta, üyelik konusunun AB’nin genişleme ajandasından çıkarılmasının neticesi olarak Balkan ülkelerinin çılgına dönmesi durumunda Avrupa’nın kabus yaşayabileceğine dikkat çekti.

“Balkanlar, AB’den çok diğer aktörlerin daha nüfuzlu olacağı gri bir bölgeye dönüşecek” şeklinde açıklama yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk’un Kosova ile tek taraflı birleşmesinin mümkün olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Rama, Balkanlarda barışın korunabilmesi için tek seçeneğin, AB yolunun açık kalmış olması, AB perspektifinin net olması ve AB karşı duyguların pozitif kalması olduğunu vurguladı.

 
EtiketlerAvrupaArnavutlukEdi RamaKosova
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:10
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