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Arapgir çiftçisi kayısıda bulamadığını reyhanda buldu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ilçeye özgü aromatik bir bitki olan reyhan Arapgir’de kayısıya alternatif ürün olmuş durumda.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:42
Arapgir çiftçisi kayısıda bulamadığını reyhanda buldu

İlçede çiftçilikle yaparak geçimini sağlayan birçok kişi kayısı üretiminden vazgeçerek reyhan üretimine yönelirken, çiftçiler kayısıda kazanamadıkları parayı reyhanla kazanmaya başladıklarını söyledi.

Üç çocuğunu reyhan üretiminden kazandıkları gelir ile yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Necla Karakaya, “25 yıldır reyhan üretimi yapıyoruz. Önceleri reyhanı bir geçim kaynağı olarak görmüyorduk. Sonraki yıllarda Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu’nun girişimleri ile reyhan ilçe genelinde öne çıkan bir ürüne dönüşerek, para etmeye başladı. Bizler de istikrarlı bir şekilde reyhan üretimine devam ettik. Reyhan yılda bir kez ekiliyor altı defa hasadı yapılabiliyor. Budama vakti geldi mi reyhanları dererek destesini 3 TL’den pazarlarda satıyoruz.Talep gayet güzel,emeğimizin karşılığını aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

Reyhanın birçok sağlık sorununa da iyi geldiğini kaydeden Karakaya, reyhan üretiminin kayısı üretimi kadar meşakkatli bir uğraş olmadığını da belirtti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:42
  1. Malatya
  2. Karakaya
  3. Arapgir
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