Apple evden çalışacak eleman arıyor

Dünya'nın en değerli şirketi olan Apple'da çalışmak pek çok kişinin hayali! ABD merkezli Teknoloji devi Apple, ilginç bir iş ilanı ile gündemde. Apple, evden çalışmaya imkan veren iş ilanı ile ülke basınında geniş yer buldu. Şirket, ürünleri ile ilgili kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayacak danışmanları işe alacağını duyurdu.