Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya’da kutsal yolculuk heyecanı başladı

Almanya’dan kutsal topraklara hac görevini yerine getirmek üzere yola çıkan ilk hac kafilesi için Köln-Bonn Havalimanı’nda tören düzenlendi.

08 Ağustos 2017 Salı 21:58
Almanya’da kutsal yolculuk heyecanı başladı

Almanya’dan kutsal topraklara hac görevini yerine getirmek üzere yola çıkan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) organizasyonu ile kutsal topraklara giden hacı adayları için Köln-Bonn Havalimanı’nda tören düzenlendi.

IGMG Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, yaptığı açıklamada, "Peygamber Efendimizin de belirttiği üzere hac ibadeti zor ve meşakkatli bir ibadettir. Dolayısıyla hacılarımızın bu zor ibadeti en iyi şekilde yerine getirmeleri için tecrübeli kadrolarımız, hizmet görevlilerimiz, sağlık ekiplerimiz, irşad görevlilerimiz, kafile ve grup başkanlarımızla hacılarımızın ibadetlerinin kolay olması için tüm altyapı çalışmalarını hazırladık. Hac ibadetini tamamlayan hacılarımızın dönüşleri ise Cidde’den 5-6 Eylül tarihinden itibaren gerçekleşmeye başlayacak" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:58
  1. Almanya
  2. Hac
  3. Umre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2017 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu
    1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    2. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    3. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    4. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    5. Brüksel'de bomba alarmı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    7. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    9. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    10. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    11. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    12. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    13. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    14. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    15. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    16. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    17. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    18. Tarihi binadan kopan parçalar..
    19. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    20. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!