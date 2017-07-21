AB'den 'deli ısrarı'na cevap

Münübe Yılmaz

Perşembe günü çeşitli ülkelerin liderleriyle bölgesel zirveye katılan ve basına kapalı olan odada liderlerle İran, Suriye ve DAEŞ konuları ile Avrupa Birliği (AB)-İsrail ilişkilerini görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun AB ile ilgili 'Deli' ifadesini kullanmasının konferansı takip eden gazeteciler tarafından duyulmasının ardından AB'den açıklama geldi. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya liderleriyle yaptığı toplantıda, AB'nin, İsrail’le daha yakın ilişkiler için İsrail-Filistin sorununun çözümünü şart koşmasını ‘Deli ısrarı’ olarak niteleyen Netanyahu'ya cevap veren AB elçileri "İsrail ve Avrupa arasındaki bağlar gittikçe derinleşiyor" açıklamasını yaptı. Lars Faaborg Anderson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İsrail ile ilişkileri hem politik, hem de teknolojik anlamda geliştirdiklerine dikkat çekerek, iki devletli çözümün insan hakları ve ortak değerler bağlamında önemli olduğunu ifade etti. Netanyahu, AB'yi sadece Filistin-İsrail barışı yönündeki ısrarcı tavrından dolayı değil, aynı zamanda Ortadoğu'dan gelen mültecilere sınır kapılarını açtığından ötürü de eleştirmiş ve "Avrupa varlığına devam mı etmek istiyor, yoksa yok olup gitmek mi?" demişti.