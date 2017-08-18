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ABD ve Rus yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ve ABD Savunma Bakanı James Mattis'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya geleceği belirtildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:17
ABD ve Rus yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Önümüzdeki günlerde önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ardından da ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Ankara'ya geleceği belirtildi.

Askeri ve diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre temasların ardında iki önemli konunun bulunduğu öğrenildi.

5 FARKLI ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ OLUŞTURULACAK

Bu önemli konulardan ilki Suriye'de oluşturulması planlanan 5 farklı çatışmasızlık bölgesi olacak. Geçtiğimiz hafta Tahran'da düzenlenen Astana Süreci'nin 4. toplantısında Ankara yönetimi sürecin derhal hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Ayrıca, atılacak adımların hem ikili hem de çalışma grupları doğrultusunda netleştirilmesini istedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankaraya gelen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile gerçekleştirilen görüşmelerde söz konusu çatışmasızlık bölgelerinin Eylül ayı sona ermeden oluşturulması konusunda prensip uzlaşısına varılmıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı ve ABD Savunma Bakanı ile de bu konu değerlendirilecek.

Oluşturulacak çatışmasızlık bölgeleri kapsamında, İdlib'te Türk, Şam'da Rus, Hama çevresinde İran ve güney vilayetlerde de ABD ile Ürdün askerlerinin konuşlandırılması planlanıyor.

EL NUSRA TEHDİDİ VE PYD'NİN DURUMU

Ayrıca, Türkiye, Rusya ve ABD yetkililerinin İdlib'teki El Nusra tehdidini ve PYD'nin durumunu da masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca Ankara, "İdlib'e Türkiye'nin onayı olmadan herhangi bir operasyon gerçekleştirilmemesini" isteyecek.

Afrin'deki hareketlilik, raporlarla yetkililerin önüne konularak "Kırmızı çizgi aşılırsa vuracağız" mesajının çok net verileceğinin altı çizildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 13:17
  1. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov
  2. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakır
  3. ABD Savunma Bakanı James Mattis
  • R. T.E burakR. T.E burak24 dk önce
    El mısra neden tehdit onu anlamadım
  • şükrü onukşükrü onuk53 dk önce
    Zor oyunu bozar.
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